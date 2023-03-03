Головной офис «РусГидро» переедет в Красноярский край в 2024

В 2024 «РусГидро» планирует переводить головной офис в Красноярский край. Об этом стало известно на КЭФ.

Такими планами во время Красноярского экономического форума поделился Алексей Ткачев, директор по управлению персоналом компании «РусГидро».

Он также отметил, что компания ведет большую работу по привлечению молодых специалистов, в том числе и в Красноярском крае. В «РусГидро» развита система наставничества. Всего сейчас в компании работают более 65 тысяч человек, из которых около 25% — молодые специалисты.

Московский офис планируют разместить в здании недостроенного пятизвёздочного отеля на Театральной площади. В прошлом году это здание «РусГидро» выкупило у УСК « Сибиряк ». Сумма сделки тогда не разглашалась.

Читайте также: