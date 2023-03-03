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Головной офис «РусГидро» переедет в Красноярский край в 2024

Головной офис «РусГидро» переедет в Красноярский край в 2024
Иллюстрация: Город Красноярск/vk.com

В 2024 «РусГидро» планирует переводить головной офис в Красноярский край. Об этом стало известно на КЭФ.

#НОВОСТИ
Такими планами во время Красноярского экономического форума поделился Алексей Ткачев, директор по управлению персоналом компании «РусГидро».
 
Он также отметил, что компания ведет большую работу по привлечению молодых специалистов, в том числе и в Красноярском крае. В «РусГидро» развита система наставничества. Всего сейчас в компании работают более 65 тысяч человек, из которых около 25% — молодые специалисты.
 
Московский офис планируют разместить в здании недостроенного пятизвёздочного отеля на Театральной площади. В прошлом году это здание «РусГидро» выкупило у УСК «Сибиряк». Сумма сделки тогда не разглашалась.
 
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Автор: Петр Савельев
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