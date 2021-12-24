Губернатор Усс рассказал о планах застройки Красноярска
Подготовка к 400-летию столицы региона станет одной из ключевых задач ближайших лет. Глава края связывает эту работу, в частности, с проектами застройки и развития транспортной системы.
Так, по словам главы региона, в ближайшие годы будут реализованы три больших градостроительных проекта. Во-первых, это «Красноярск-Сити», деловой центр и жилой квартал на территории бывшего комбайнового завода, где могут разместиться офисы федеральных компаний. Планы по переезду и расширению присутствия в Красноярске называли уже РУСАЛ, «Полюс», РусГидро, Роснефть. Сейчас идет подготовка проекта планировки.
Примерно к середине 2022 годы будет понятно, как «Красноярск-Сити» будет выглядеть визуально. Ведь речь идет не только о застройке, но и об облагораживании набережной и островов. «Красноярск-Сити» станет визитной карточкой Красноярска», — рассказал Александр Усс.
Второй крупный проект – это освоение территории военного городка на Малиновского.
Это очень красивый проект», - отметил губернатор. Также по его информации рядом будет строиться и мини-полис РУСАЛа: жилой квартал для сотрудников.
Третий большой проект – это Солонцы-2, где необходимо развивать социальную инфраструктуру.
Губернатор подчеркнул, что необходимо активизировать работу по сносу аварийного жилья, а также обратить внимание на качество частных домовладений. Должно быть продолжено развитие Николаевки и Покровки, а также бывшие промышленные площадки правобережья.
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