«Сибиряк» и «РусГидро» закрыли сделку по продаже гостиницы на Театральной площади

Сделка о продаже здания на Театральной площади, планируемое под гостиницу, анонсировалась еще в феврале. Тогда ударили по рукам — сейчас поставили подписи.

Напомним, в здании несостоявшегося пятизвёздочного отеля компания «РусГидро» намерена разместить московский офис. По данным Росреестра, 6 июля здание и участок под ним были зарегистрированы на нового собственника — «СервисНедвижимость РусГидро» (дочерняя компания «Русгидро»).

Напомним, речь идет о ступенчатом здании площадью 33 тысячи квадратных метров. Максимальная высота объекта — 15 этажей. Кадастровая стоимость — 752,3 млн рублей. Однако сумма сделки компаниями не разглашается