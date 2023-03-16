«Сибиряк» получил многомиллиардный контракт на строительство больницы в Красноярске

В Красноярске подвели итоги торгов для выбора подрядчика, который займется строительством многопрофильной больницы.

Единственную заявку подал УСК « Сибиряк ». С ней и заключили контракт. Стоимость работ оценивается в 15,7 млрд рублей. Средства выделят из краевого и федерального бюджетов.

«Сибиряку» предстоит не только построить здания, но и подготовить проект, а также поставить и смонтировать оборудование. Работы нужно выподнить до 31 октября 2027 года.

Ранее DK.RU рассказывал о планах строительства больницы в районе улиц Караульной и Подзолкова. Медучреждение будет рассчитано на 640 коек — 230 хирургических, 250 соматических, 160 инфекционных и 60 реанимационных. Там будет пять корпусов: хирургический, соматический, административно-диагностический, лабораторный и инфекционный. Строить будут в два этапа. На первом запланировано возведение административно-диагностического, соматического, инфекционного, лабораторного корпусов, пищеблока, вспомогательных сооружений и всей инженерной инфраструктуры. Также есть в планах строительство хирургического корпуса.

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