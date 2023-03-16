Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.03
75,74
80,87
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Сибиряк» получил многомиллиардный контракт на строительство больницы в Красноярске

«Сибиряк» получил многомиллиардный контракт на строительство больницы в Красноярске
Иллюстрация: правительство Красноярского края

В Красноярске подвели итоги торгов для выбора подрядчика, который займется строительством многопрофильной больницы.

#НОВОСТИ
Единственную заявку подал УСК «Сибиряк». С ней и заключили контракт. Стоимость работ оценивается в 15,7 млрд рублей. Средства выделят из краевого и федерального бюджетов. 
 
«Сибиряку» предстоит не только построить здания, но и подготовить проект, а также поставить и смонтировать оборудование. Работы нужно выподнить до 31 октября 2027 года. 
 
Ранее DK.RU рассказывал о планах строительства больницы в районе улиц Караульной и Подзолкова. Медучреждение будет рассчитано на 640 коек — 230 хирургических, 250 соматических, 160 инфекционных и 60 реанимационных. Там будет пять корпусов: хирургический, соматический, административно-диагностический, лабораторный и инфекционный. Строить будут в два этапа. На первом запланировано возведение административно-диагностического, соматического, инфекционного, лабораторного корпусов, пищеблока, вспомогательных сооружений и всей инженерной инфраструктуры. Также есть в планах строительство хирургического корпуса. 
 
Читайте также:
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Александр Розенбаум дал концерт в одной из колоний КрасноярскаАлександр Розенбаум дал концерт в одной из колоний Красноярска
  • Компаниям Красноярского края не хватает кадровКомпаниям Красноярского края не хватает кадров
  • Мечтаю и делаю! Каким будет Бизнес-девичник-2023Мечтаю и делаю! Каким будет Бизнес-девичник-2023
  • Следователи выявили мошенничество в деле главы Красспорта Валерия ЧерноусоваСледователи выявили мошенничество в деле главы Красспорта Валерия Черноусова
  • Снова успех: пять ресторанов Красноярска вошли в шорт-лист WhereToEatСнова успех: пять ресторанов Красноярска вошли в шорт-лист WhereToEat
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.