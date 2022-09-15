Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.09
60,06
60,93
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске построят детскую многопрофильную больницу

В Красноярске построят детскую многопрофильную больницу
Иллюстрация: krskstate.ru

Финансирование проекта будет вестись из федерального и краевого бюджетов.

#НОВОСТИ

В 2023 в Красноярске начнется строительство детской многопрофильной больницы. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

В новой больнице будет 640 коек, в том числе: 230 хирургических, 250 соматических, 160 инфекционных и 60 реанимационных. Состоять она будет из пяти корпусов: хирургического, соматического, административно-диагностического, лабораторного и инфекционного. Также предусмотрены отдельно стоящие пищеблок, газовая станция и гараж.

Строить будут в два этапа. На первом запланировано возведение административно-диагностического, соматического, инфекционного, лабораторного корпусов, пищеблока, вспомогательных сооружений и всей инженерной инфраструктуры. Деньги на этот этап будут выделены в следующем году: 2,5 млрд рублей даст федеральный бюджет и около 10 млрд — краевой.

Реализация второго этапа — строительство хирургического корпуса — начнется, судя по всему, по завершении первого. Когда это должно произойти, власти не уточняют — как и то, когда планируется ввести объект в эксплуатацию.

 
Читайте также:
Главврачей и директоров школ обяжут отчитываться о расходах

Соответствующий законопроект был предложен Министерством труда и социальной защиты РФ.

«Чтобы из Красноярска не уезжали, нужны понятные «магниты»: люди, природа, комфорт»

Архитекторы и урбанисты о том, как и за счет чего сформировать в Красноярске комфортную городскую среду.

Здоровое русское: антикризисный проект

Рынок частной медицины перенес последствия геополитической встряски «на ногах» — десятки новых вводных не давали взять «больничный» даже на неделю.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Единая Россия» объявила свою кандидатуру на пост главы Красноярска«Единая Россия» объявила свою кандидатуру на пост главы Красноярска
  • Мэром Красноярска стал Владислав ЛогиновМэром Красноярска стал Владислав Логинов
  • ТОП-100 самых успешных компаний Красноярского краяТОП-100 самых успешных компаний Красноярского края
  • В Красноярском крае подведены итоги Единого дня голосованияВ Красноярском крае подведены итоги Единого дня голосования
  • В лонг-лист сибирской премии WHERETOEAT вошло 37 красноярских ресторановВ лонг-лист сибирской премии WHERETOEAT вошло 37 красноярских ресторанов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.