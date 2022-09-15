В Красноярске построят детскую многопрофильную больницу

Финансирование проекта будет вестись из федерального и краевого бюджетов.

В 2023 в Красноярске начнется строительство детской многопрофильной больницы. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

В новой больнице будет 640 коек, в том числе: 230 хирургических, 250 соматических, 160 инфекционных и 60 реанимационных. Состоять она будет из пяти корпусов: хирургического, соматического, административно-диагностического, лабораторного и инфекционного. Также предусмотрены отдельно стоящие пищеблок, газовая станция и гараж.

Строить будут в два этапа. На первом запланировано возведение административно-диагностического, соматического, инфекционного, лабораторного корпусов, пищеблока, вспомогательных сооружений и всей инженерной инфраструктуры. Деньги на этот этап будут выделены в следующем году: 2,5 млрд рублей даст федеральный бюджет и около 10 млрд — краевой.

Реализация второго этапа — строительство хирургического корпуса — начнется, судя по всему, по завершении первого. Когда это должно произойти, власти не уточняют — как и то, когда планируется ввести объект в эксплуатацию.

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