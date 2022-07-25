Главврачей и директоров школ обяжут отчитываться о расходах
Соответствующий законопроект был предложен Министерством труда и социальной защиты РФ.
Антон Котяков, глава Минтруда, вынес такую законодательную инициативу на рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Поправки в законодательство уже одобрены МВД, Росфинмониторингом, Минфином и другими ведомствами.
Предполагается, что подобным образом государственная власть сможет контролировать расходы руководителей муниципальных и бюджетных учреждений, их супругов и несовершеннолетних детей. Конкретно поправки заденут финансовое состояние директоров школ, заведующих детскими садами, главных врачах больниц.
Сейчас в декларацию вносятся лишь сведения о потраченных суммах, если они превышают общий доход должностных лиц и их супругов за три года. Поправки расширят список — будет необходимо отчитываться также за оформление и погашение кредитов, рассрочки, покупку имущества, рефинансирование займов.
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