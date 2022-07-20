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В Красноярском крае стало меньше безработных и больше «неполно занятых»

В Красноярском крае стало меньше безработных и больше «неполно занятых»
Иллюстрация: glas.ru

Численность безработных в Красноярском крае снизилась до «допандемийных» значений - 12 тыс. человек, что составляет 0,9% от трудоспособного населения.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Наименьшие показатели безработицы – в Норильске и Дивногорске (по 0,2%), а также в Красноярске, Ачинске и Зеленогорске (по 0,4%). Об этом рассказал заместитель руководителя агентства труда и занятости населения края Сергей Селюнин. 
 
С начала года в регионе высвобождено около двух тысяч работников. В 45 организациях был введен режим неполной занятости - в общей сложности под эти условия попали 1600 человек. 
 
Чтобы стабилизировать рынок труда из федерального и краевого бюджетов с начала года выделено 494 млн рублей. Средства направлены на обучение 2400 работников промышленных предприятий, а также на организацию общественных и временных работ для 4900 специалистов. 
 
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Автор: Петр Савельев
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