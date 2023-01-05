«УСК Сибиряк» подал иск из-за потери контракта в 1,6 млрд рублей
В Арбитражный суд края поступил иск о признании результатов конкурса по реализации проекта «Реконструкция автомобильной дороги «Енисейск - Высокогорский» недействительными.
Истцом выступает ООО УСК «Сибиряк», принадлежащий Владимиру Егорову.
Ответчиков сразу два — КРУДОР (КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю») и Агентство госзаказа Красноярского края.
Последние организовали и провели открытый конкурс с начальной ценой контракта 1,62 млрд рублей.
Конкурс состоялся 10 ноября 2022, через 18 дней был заключен контракт с ООО «ПК ДСУ» (руководитель — Александр Трифонов, учредитель — Роман Скрипальщиков).
Истец считает незаконным тот факт, что «ПК ДСУ» получил контракт, хотя «УСК Сибиряк» дал цену ниже.
К исполнению контракта ООО «ПК ДСУ» приступило немедленно и за 30 дней уже успело освоить свыше 140 млн рублей, получив их в конце 2022 на свои счета.
Также заказчик оперативно заключил с подрядчиком два допсоглашения к контракту, изменив график финансирования и объемы работ. Все работы по контракту ООО «ПК ДСУ» должно завершить до 25 ноября 2024, — сообщает ИА Zapad24.ru.
Предварительное судебное заседание Арбитражного суда Красноярского края по иску состоится 10 января 2023 в 14.40, там должны быть изучены поступившие и запрошенные судом у всех сторон документы. Судьей назначен Виктор Паюсов.
Читайте далее
-
В ремонт дорог Красноярского края в 2022 вложено 3,5 млрд
В 2022 краевые дорожники отремонтировали участки маршрутов с высокой интенсивностью как в пригородах Красноярска, так и в отдаленных территориях.13.12.2022Новости ДККрасноярск
-
Владимир Егоров: Компания должна быть независима от внешних поставщиков
Генеральный директор УСК «Сибиряк» о том, как застройщик перестроил работу в новых реалиях.07.11.2022Новости ДККрасноярск
-
Енисейское БВУ заставят рассмотреть просьбу «СМ-Сити» насыпать берег у Абаканской протоки
Ранее ведомство отказалось выдать застройщику соответствующее разрешение, сославшись на то, что у него нет на это полномочий. Тогда компания пошла в суд.15.09.2022Новости ДККрасноярск