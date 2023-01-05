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«УСК Сибиряк» подал иск из-за потери контракта в 1,6 млрд рублей

«УСК Сибиряк» подал иск из-за потери контракта в 1,6 млрд рублей
Иллюстрация: национальныепроекты.рф

В Арбитражный суд края поступил иск о признании результатов конкурса по реализации проекта «Реконструкция автомобильной дороги «Енисейск - Высокогорский» недействительными.

#НОВОСТИ

Истцом выступает ООО УСК «Сибиряк», принадлежащий Владимиру Егорову.

Ответчиков сразу два — КРУДОР (КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю») и Агентство госзаказа Красноярского края.

Последние организовали и провели открытый конкурс с начальной ценой контракта 1,62 млрд рублей.

Конкурс состоялся 10 ноября 2022, через 18 дней был заключен контракт с ООО «ПК ДСУ» (руководитель — Александр Трифонов, учредитель — Роман Скрипальщиков).

Истец считает незаконным тот факт, что «ПК ДСУ» получил контракт, хотя «УСК Сибиряк» дал цену ниже.

К исполнению контракта ООО «ПК ДСУ» приступило немедленно и за 30 дней уже успело освоить свыше 140 млн рублей, получив их в конце 2022 на свои счета.

Также заказчик оперативно заключил с подрядчиком два допсоглашения к контракту, изменив график финансирования и объемы работ. Все работы по контракту ООО «ПК ДСУ» должно завершить до 25 ноября 2024, — сообщает ИА Zapad24.ru.

Предварительное судебное заседание Арбитражного суда Красноярского края по иску состоится 10 января 2023 в 14.40, там должны быть изучены поступившие и запрошенные судом у всех сторон документы. Судьей назначен Виктор Паюсов.

 

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Автор: Петр Савельев
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