«Забота о животных точно не бизнес»: предприниматели Красноярска о питомцах и зоозащите

Красноярские предприниматели в разговоре с «ДК» — о своих домашних питомцах и помощи животным, у которых пока нет дома.

Ко Дню домашних животных, который в России отмечают 11 апреля, красноярские предприниматели рассказали «Деловому кварталу», как питомцы — их собственные и те, кто остались без хозяина — стали полноценной и неотделимой частью их жизней.

Екатерина Галанова, зоозащитница

— Когда я родилась, папа завел собаку — мы с ней выросли вместе. В моей семье все очень любили животных, и у нас их было много: собаки, кошки, хорьки, попугайчики, хомячки, иногда даже змеи и крысы. Кошек я приносила с улицы — мне разрешали, все детство пристраивала найденных щенков и котят. Я всегда хотела помогать животным, мечтала быть ветеринаром, но в моем городе этому не учили. Уже будучи взрослой, решила открыть свой приют, нашла и союзников для этого.

Оказалось, что это очень сложно, поэтому для начала мы нашли действующий приют и стали там волонтерами: мыли вольеры, делали ремонт, лечили, возили, кормили, просили денег в соцсетях. Однажды нам и мэр Сергей Еремин помог.

Но забота о животных как коммерция — не бизнес вообще, никто еще на этом не заработал.

Например, в приюте «Дружок» на одно животное базово требуется три-четыре тысячи в месяц: корм, прививки, уборка и тепло. У нас в приюте собак 90 хвостов и 20 кошек, и это чистая благотворительность — все содержится за счет ветеринарной клиники «Дружок» и на пожертвования. Благодаря осмотрам, прививкам, лечению и стерилизации, которые делают там, мы можем спасать, лечить, пристраивать. И, конечно, радоваться за каждую кошачью или собачью душу.

У меня дома тоже кошка из приюта, я ее обожаю. Выбрала я ее просто: забрала самую жалкую и тощую. Откормила, вылечила — у нее был рак, но мы справились. Теперь она умнейшая красотка!

Собаку нам подарили восемь лет назад: очень красивый, но пакостный пес, так что иногда оплачиваю соседям порванные штаны. Атакует он просто мгновенно, не зря мы его назвали Сидни, как лучшего нападающего НХЛ. А кошку у нас никак не зовут. Просто Кошка.

Вообще я всегда всем советую: не покупайте животных, лучше возьмите из приюта и спасите кого-то.

Павел Стабров, основатель Tres Cafeteros

— Когда мы переехали из Красноярска в Дрокино, у нас уже было семь кошачьих: сначала два котенка от нашей кошки, а потом мы насобирали уличных, еще и какая-то из деревенских кошек привела к нам в огород котенка. От прошлого хозяина дома в поселке остались две собаки, их мы тоже забрали себе.

Сейчас их у нас уже десять, самая взрослая — Лола, которую мы в 2010 подобрали в Абакане по пути на фестиваль: на остановке под кустом нашли щенка, который проглотил три сосиски не жуя, а потом так закричал нам вслед, что мы не смогли его оставить. Можно сказать, так и начался наш поток собак: сейчас это дружная, безмерно ласковая толпа. Чтобы всех перегладить, я выделяю минимум полчаса утром и час-полтора вечером.

Один пес достался от тетушки: она подобрала в гаражах щеночка, который за год вырос килограммов до 40 и перекочевал нам. Очень большой и сильный, но абсолютно как ребенок — всегда скачет, улыбается, хвостом виляет.

Одну из собак — самую маленькую, веселую и танцующую, которую мы зовем Трепетная лань, извлекли из стаи в Дрокино: это была беременная собачка размера меньше среднего и слабее остальных, которой доставалось меньше всех еды. Мы ее забрали и стерилизовали, но выпустить назад в стаю рука не поднялась.

А вот на передержку брать перестали: как правило, пристраивают тех, кого надо лечить или держать в изолированном месте, у нас уже нет территории на это. Да и лимит поднакопился: содержать всех хватает, но если количество начнет разрастаться, будет уже не очень подъемно.

Например, если собака заболевает, это дороже, чем человек.

Урсулу, которая заболела чумкой, и мы ее выхаживали почти месяц, мы «вытащили» тысяч за 50; когда Роза сломала лапу в суставе, только операция обошлась в десять тысяч, плюс последующее лечение.

Но самое дорогое — защита от клещей, одна таблетка обходится в полторы-две тысячи в зависимости от веса.

С кормом проще: 10 собак мне обходятся 200-300 рублей в день, и это прямо «кабачки» по 30-40 килограммов.

Так что если кризис, приходится просить помощи у друзей — это мы очень редко делаем, или быстро поджарить очередной мешок кофе и продать дешевле обычного.

Кстати, именно из-за болезней приюты не берут щенков: если принести туда тот же энтерит, начинается просто мор, а всех под капельницы не положишь, это просто бешеные деньги.

Как правило, те, кто занимаются приютами честно, тащат все на свои средства. Иногда получают гранты, но в основном денег всегда не хватает. Поэтому я считаю, что нужно настроить автоплатеж хотя бы на 100 рублей в месяц для нескольких приютов: корм, лекарства и свежая солома нужны всегда.

А главное — требуется волонтерская помощь. Все собаки хотят гулять с людьми, а у работников не хватает времени и сил, чтобы всех перегулять, поэтому в выходные можно приехать в любой приют и помочь с этим.

Собака уже сотни лет полностью зависит от нас, и всегда ищет и ждет человека, которому сможет подарить свою жизнь.

Татьяна Станкевич, руководитель благотворительного фонда «Феникс»

— Я всю жизнь держу собак: первую колли папа подарил мне в восемь лет. Мои собаки — всегда мои компаньоны, все знакомые и друзья знают: где Станкевич, рядом должны быть и ее собаки.

Последние 13 лет я держу именно служебную породу — ризеншнауцер. В 2012 ко мне попал Брюс — взрослый кобель ризеншнауцера, который в буквальном смысле заставил меня жить.

Тогда был очень непростой период: казалось, все вокруг рушится, и как я решилась взять огромную взрослую собаку — до сих пор не понимаю. Но именно с него началась некая стабильность, а спустя пару лет и настоящий взлет.

У меня даже есть девиз: «Все будет ризеншнауцер!»: если берусь за что-то новое, эта фраза заряжает меня энергией на успех.

Обычно у нас две собаки, но недавно пришлось отпустить на радугу Каури, и мой третий ризеншнауцер Рокки, которому всего год и три месяца, пока один. Это очень энергичные собаки, им нужен не только человек, но и собачий компаньон. Но пока формируется характер Рокки, о новом питомце не может быть и речи. У меня растет внучка, и у Рокки особая миссия: стать другом, компаньоном и защитником ребенку.

Серьезные служебные собаки — всегда ответственность и необходимость быть все время в тонусе: занятия, кинологи, сдача нормативов, длительные прогулки в любую погоду. Даже отпуск я просчитываю так, чтобы мои собаки были со мной.

Они — моя любовь, и в благодарность Брюсу, который помог выстоять и был рядом, я работаю над книгой «Хозяин, будь со мной рядом!». Это книга не о породе, а о взаимоотношениях человека и собаки.

Но живут у нас и кошки: они появляются как-то сами собой. Мы о них не мечтали и не выбирали, но будто их нам кто-то посылает. Сейчас у нас обычная дворовая кошка Валька из приюта и мейн-кун Жак — они полноценные члены нашей семьи, и мы их действительно любим.

Валька, несмотря на возраст, миниатюрная и компактная, и научилась не только сосуществовать с ризеншнауцерами, а даже заставила их себя уважать. Если Валька легла на собачье место, они не рискнут ее выгнать. А огромный Жак совершенно неуклюжий, из-за чего иногда он попадает в «замес»: он и Рокки молоды, поэтому игры, скачки, беготня для них норма.

Я плотно общаюсь с Анной Белиной: она подбирает животных, лечит и пристраивает их — наша Валька как раз от нее. Человек полностью посвятил себя этому делу, и если какое-то животное долго не может обрести новый дом, я и волонтеры нашего фонда выкладываем посты в соцсетях, чтобы ускорить решение проблемы.

Родители меня учили, и я учу детей: мы в ответе за тех, кого приручили. У меня тоже в жизни были проблемные собаки — и по характеру, и по здоровью, но и в мыслях не было от них избавиться.

Всегда горько читать истории о брошенных животных: понимаю, что ситуации бывают разные, но всегда можно остаться человеком — потратить время и энергию на устройство животного, с которым у вас не сложилось, в хорошие руки.

Яна Дойна, директор компании «Ярпатентъ»

— В это Рождество я ехала на тренировку и остановилась забежать в магазин: на дороге лежал пес, ни живой ни мертвый. Почему забрала? Забрала — и всё. По-другому не смогла, не смогла оставить умирать. Потом реанимация, скрепление таза и позвоночника, переливание крови — выжил чудесным образом. Теперь он наш Рождественский Лаки. Трехлапый! Зато очень добрый и умный. И любимый.

Всю жизнь помогаю бездомным животным: деревенских, лесных и бродячих подкармливаю; брошенных и потеряшек забираю, через социальные сети и сайты нахожу владельцев — прежних или новых. Порой сердце не выдерживает, и найденыши остаются с нами. Если понимаю, что животное мое, не ищу хозяев.

Свою первую собаку, спаниеля, купила сразу, как вышла замуж в 23 года, вторую — после смерти первой. Больше никого не покупаю: все находят меня сами, приходя, будто из ниоткуда, особенно после смерти кого-то. Умер кот — прямо к подъезду пришла кошка, умерла спаниелька — вскоре забрали собачку из приюта. Отправили нам ее самолетом из Санкт-Петербурга.

Сейчас у нас с супругом семеро питомцев: четыре собаки, два кота и кошка. Все уживаются: мы их воспитываем так, чтобы они жили дружно! Они для нас полноценные члены семьи.

На данный момент часть живет в квартире, остальные — за городом. В планах строительство дома для питомцев, чтобы все жили в одном месте. Тем более нашему рождественскому Лаки нельзя жить на улице при минусовой погоде. Таз и бедро скреплены стальным винтом.

Во время наших отъездов из города за нашими семерыми лохматыми присматривают «няни»: знакомые или просто те, кто любит животных.

Содержание животных вызывает много хлопот: убрать, накормить, поиграть отнимает немало времени, но это того стоит. Их преданные глаза променять на что-либо невозможно!

В компании Ярпатентъ я даже внедрила специальную услугу — бесплатная регистрация товарного знака приютам для животных. Скоро выдадим свидетельство одному из таких красноярских питомников.

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