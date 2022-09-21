В Красноярске начнут разводить снежных барсов

Рожденных в неволе ирбисов будут обучать охоте и выпускать в Саяно-Шушенский заповедник.

До конца этого года в Красноярске должен появиться Центр разведения снежных барсов. Об этом стало известно по итогам посещения премьер-министром Красноярского края Юрием Лапшиным Саяно-Шушенского заповедника и нацпарка «Шушенский бор».

Первыми питомцами центра станут котята, рожденные от самки ирбиса, которую привезли в Красноярск в 2019 из Таджикистана. У нее тогда была перебита лапа. В «Роевом ручье» самку барса прооперировали и содержали в вольере. А в прошлом году ее отправили в Пермский зоопарк — к самцу. Там она пробудет до конца этого года. Котят же вернут в Красноярск.

Географически центр расположится между парком флоры и фауны «Роев ручей» и нацпарком «Красноярские Столбы». Обитать ирбисы будут в вольере полувольного содержания. Их будут учить охотиться, а после выпускать в Саяно-Шушенский заповедник. Таким образом планируют остановить исчезновение снежных барсов на самой северной границе ареала его обитания.

По словам руководителя объединенной дирекции «Шушенского бора» и Саяно-Шушенского заповедника Геннадия Кисилева, сейчас в России осталось не более 90 особей снежного барса — популяция резко сократилась за последние десятилетия из-за браконьеров и уменьшения кормовой базы. В заповеднике же и вовсе в 2017 регистрировался лишь один самец.

Сейчас ситуация чуть изменилась. Так, в 2018-2019 из Таджикистана на территорию заповедника перевезли самца и самку. Они успешно адаптировались и в 2020 дали потомство — двух разнополых котят, которые сейчас уже подросло и нашли себе индивидуальные участки обитания. Всего же, по данным фотоловушек, в заповеднике на данный момент живут шесть барсов — самка, котята и три самца.

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