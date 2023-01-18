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В Красноярском крае создадут новый заповедник

В Красноярском крае создадут новый заповедник
Автор фото: Николай Егошин. Иллюстрация: pixabay.com

На территории, которая попадет под охрану, растет уникальный лес и обитают краснокнижные животные.

#НОВОСТИ

Новая особо охраняемая природная территория появится в Минусинском районе Красноярского края. Ее площадь составит 547,6 га, а называться она будет «Кавказский бор», рассказали в краевом Министерстве экологии и рационального природопользования.

Микрозаказник создается для сохранения уникального ленточного соснового бора. Здесь проходит путь миграции косули сибирской. Кроме того, на территории выявлено 22 вида животных и растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края», — пояснили в ведомстве.

С момента присвоения этой территории статуса особо охраняемой, здесь нельзя будет строить, добывать полезные ископаемые, рубить лес и охотиться, проводить взрывные работы, распахивать землю, заниматься заготовкой дров и недревесных лесных ресурсов, разводить костры. Но местные жители по-прежнему смогут собирать здесь травы, ягоды и грибы, а также косить сено, но только для собственных нужд.

Микрозаказник «Кавказский бор» — это 114 подобная территория в Красноярском крае.

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Автор: Петр Савельев
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