В Красноярском крае создадут новый заповедник

На территории, которая попадет под охрану, растет уникальный лес и обитают краснокнижные животные.

Новая особо охраняемая природная территория появится в Минусинском районе Красноярского края. Ее площадь составит 547,6 га, а называться она будет «Кавказский бор», рассказали в краевом Министерстве экологии и рационального природопользования.

Микрозаказник создается для сохранения уникального ленточного соснового бора. Здесь проходит путь миграции косули сибирской. Кроме того, на территории выявлено 22 вида животных и растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края», — пояснили в ведомстве.

С момента присвоения этой территории статуса особо охраняемой, здесь нельзя будет строить, добывать полезные ископаемые, рубить лес и охотиться, проводить взрывные работы, распахивать землю, заниматься заготовкой дров и недревесных лесных ресурсов, разводить костры. Но местные жители по-прежнему смогут собирать здесь травы, ягоды и грибы, а также косить сено, но только для собственных нужд.

Микрозаказник «Кавказский бор» — это 114 подобная территория в Красноярском крае.

Читайте также:

Три зоопарка и зоотеатр в Красноярском крае получили лицензии

Управление Россельхознадзора выдало лицензии ещё трем зоопаркам и зоотеатру из Красноярского края. Перед этим специалисты выезжали в зоопарки и проверяли их на соответствие лицензионным требованиям.

В Красноярске начнут разводить снежных барсов

Рожденных в неволе ирбисов будут обучать охоте и выпускать в Саяно-Шушенский заповедник.

Через красноярские «Столбы» в этом году прошел миллион туристов

Накануне, 11 декабря, «Красноярские Столбы» встретили миллионных посетителей. Ими стали две семьи, которые проживают в Красноярске.