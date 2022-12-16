Три зоопарка и зоотеатр в Красноярском крае получили лицензии

Управление Россельхознадзора выдало лицензии ещё трем зоопаркам и зоотеатру из Красноярского края. Перед этим специалисты выезжали в зоопарки и проверяли их на соответствие лицензионным требованиям.

В пресс-службе ведомства рассказали, что лицензии получили красноярские ООО «Управляющая компания «Сосны» и ООО «Страна ЕНОТиЯ», а также зоотеатр ООО «Дом культуры», который находится в ТРК « Комсомолл ». Также лицензия выдана МАУК «Парк культуры им. С.М. Кирова» в городе Железногорске.

Сейчас в Красноярском крае лицензию на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях имеют 6 организаций.

Напомним, с 1 января 2022 все цирки, зоопарки и другие организации, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях, должны иметь лицензию. Первым ее в Красноярске в прошлом году получил парк флоры и фауны « Роев ручей ».

Читайте также:

Рожденных в неволе ирбисов будут обучать охоте и выпускать в Саяно-Шушенский заповедник.

«Роев ручей» завершил строительство нового колеса обозрения

Андрей Горбань, директор красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» провел тест-драйв нового колеса обозрения и выложил фотографии в соцсетях.

В Красноярском крае не будут запрещать дворовой забой скота

Ранее прошла информация о том, что крестьянам запретят продавать мясо животных из личных подсобных хозяйств, если те были забиты не на бойнях.