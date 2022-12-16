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Три зоопарка и зоотеатр в Красноярском крае получили лицензии

Три зоопарка и зоотеатр в Красноярском крае получили лицензии
Иллюстрация: Управление Россельхознадзора по краю

Управление Россельхознадзора выдало лицензии ещё трем зоопаркам и зоотеатру из Красноярского края. Перед этим специалисты выезжали в зоопарки и проверяли их на соответствие лицензионным требованиям.

#НОВОСТИ
В пресс-службе ведомства рассказали, что лицензии получили красноярские ООО «Управляющая компания «Сосны» и ООО «Страна ЕНОТиЯ», а также зоотеатр ООО «Дом культуры», который находится в ТРК «Комсомолл». Также лицензия выдана МАУК «Парк культуры им. С.М. Кирова» в городе Железногорске.
 
Сейчас в Красноярском крае лицензию на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях имеют 6 организаций.
 
Напомним, с 1 января 2022 все цирки, зоопарки и другие организации, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях, должны иметь лицензию. Первым ее в Красноярске в прошлом году получил парк флоры и фауны «Роев ручей». 
 
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Автор: Петр Савельев
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