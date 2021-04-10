«Роев ручей» завершил строительство нового колеса обозрения

По хорошей традиции, когда запускали новый мост, под ним стояли конструктор, директор стройки и главный инженер. А сверху ехали груженые камазы. Тут как-то всё наоборот и весело-страшно, но испытывали тоже на самых бесполезных, т.е. мне. И мешках с песком. А руками я показываю, как страшно наверху», – написал г-н Горбань в ФБ.