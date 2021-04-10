Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 10.04
77,16
91,78
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Роев ручей» завершил строительство нового колеса обозрения

«Роев ручей» завершил строительство нового колеса обозрения
Иллюстрация: facebook.com

Андрей Горбань, директор красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» провел тест-драйв нового колеса обозрения и выложил фотографии в соцсетях.

#НОВОСТИ

По хорошей традиции, когда запускали новый мост, под ним стояли конструктор, директор стройки и главный инженер. А сверху ехали груженые камазы. Тут как-то всё наоборот и весело-страшно, но испытывали тоже на самых бесполезных, т.е. мне. И мешках с песком. А руками я показываю, как страшно наверху», – написал г-н Горбань в ФБ.

Теперь объекту необходимо получить сертификат безопасности. При отсутствии замечаний со стороны экспертов аттракцион откроется к 1 мая.

По теме

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Пашенному добавят два новых проездаПашенному добавят два новых проезда
  • Путин отправил в отставку губернатора ТувыПутин отправил в отставку губернатора Тувы
  • Красноярский край попал в антилидеры по загрязнению воздухаКрасноярский край попал в антилидеры по загрязнению воздуха
  • Центробанк задумался о «зеленой» ипотекеЦентробанк задумался о «зеленой» ипотеке
  • Анатолий Быков планирует выдвинуться в ГосдумуАнатолий Быков планирует выдвинуться в Госдуму
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.