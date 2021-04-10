«Роев ручей» завершил строительство нового колеса обозрения
Андрей Горбань, директор красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» провел тест-драйв нового колеса обозрения и выложил фотографии в соцсетях.
По хорошей традиции, когда запускали новый мост, под ним стояли конструктор, директор стройки и главный инженер. А сверху ехали груженые камазы. Тут как-то всё наоборот и весело-страшно, но испытывали тоже на самых бесполезных, т.е. мне. И мешках с песком. А руками я показываю, как страшно наверху», – написал г-н Горбань в ФБ.
Теперь объекту необходимо получить сертификат безопасности. При отсутствии замечаний со стороны экспертов аттракцион откроется к 1 мая.
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