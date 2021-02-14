50-метровое колесо обозрения появится на правом берегу Красноярска

В парке «Роев ручей» монтируют колесо обозрения, которое станет самым высоким в городе.

Морозы и падемия отступили, а это значит, что с утроенной энергией парк приступил к строительным работам по монтажу колеса обозрения и новых аттракционов на своей территории», – написал в ФБ Андрей Горбань, директор «Роева ручья».

По его словам, аттракцион будет запущен 1 мая.

Колесо обозрения оборудовано закрытыми обогреваемыми кабинками.

Сообщается, что все комплектующие изготовлены на местных предприятиях.

Колесо, монорельсовую дорогу и автодром «Роев ручей» получит по договору поставки и аренды – инвестор, фирма из Ставрополя, монтирует и предоставляет оборудование парку в пользование. Прибыль парк и инвестор разделят на договорных условиях.

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