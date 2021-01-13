Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.01
73,52
89,78
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Роев ручей» поучаствует в благоустройстве острова Татышев

«Роев ручей» поучаствует в благоустройстве острова Татышев
Иллюстрация: admkrsk.ru

Зоопарк подготовит проект изменения планировки и межевания острова. Чем это обогатит его инфраструктуру, пока не известно — работы должны завершится лишь к концу года.

#НОВОСТИ
Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» разработает проект благоустройства острова Татышев. Соответствующее постановления появилось на сайте администрации города.
 
Судя по тексту документа, инициатором этого сотрудничества выступил сам парк. Теперь ему предстоит подготовить соответствующий проект изменений. Срок сдачи — 1 ноября 2021 года.
 
Что именно появится на Татышеве, пока не ясно. Но, как пояснил сайту dela.ru представитель «Роева ручья» Олег Чипура, речь идет об общественном пространстве площадью около 20 гектаров. Где появится новый объек, он не уточнил.
 
Также неизвестно за чей счет будут проводиться изыскательские работы и сколько они будут стоить.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Закрытый из-за карантина бар признали лучшим в КрасноярскеЗакрытый из-за карантина бар признали лучшим в Красноярске
  • Красноярск оказался одним из худших городов России по качеству жизниКрасноярск оказался одним из худших городов России по качеству жизни
  • ЖКХ, АПК, лес и все остальное: губернатор Усс обозначил приоритеты развития краяЖКХ, АПК, лес и все остальное: губернатор Усс обозначил приоритеты развития края
  • Постновогодний график работы общепита: не все можно, что нельзяПостновогодний график работы общепита: не все можно, что нельзя
  • Пострадавший под лавиной подросток пришел в себяПострадавший под лавиной подросток пришел в себя
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.