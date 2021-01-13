«Роев ручей» поучаствует в благоустройстве острова Татышев

Зоопарк подготовит проект изменения планировки и межевания острова. Чем это обогатит его инфраструктуру, пока не известно — работы должны завершится лишь к концу года.

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» разработает проект благоустройства острова Татышев. Соответствующее постановления появилось на сайте администрации города.

Судя по тексту документа, инициатором этого сотрудничества выступил сам парк. Теперь ему предстоит подготовить соответствующий проект изменений. Срок сдачи — 1 ноября 2021 года.

Что именно появится на Татышеве, пока не ясно. Но, как пояснил сайту dela.ru представитель «Роева ручья» Олег Чипура, речь идет об общественном пространстве площадью около 20 гектаров. Где появится новый объек, он не уточнил.

Также неизвестно за чей счет будут проводиться изыскательские работы и сколько они будут стоить.