В Красноярске приюты для бездомных животных могут получить субсидию из бюджета города

Мэр Красноярска Владислав Логинов подписал постановление о порядке предоставления субсидий представителям малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям.

Грант можно будет потратить на покупку ветеринарного оборудования, транспорта для перевозки животных, инвентаря для отлова и содержания собак, строительство и ремонт вольеров, площадок для выгула, инженерных коммуникаций. Чтобы получить субсидии нужно предоставить в Предприниматели и НКО могут рассчитывать на покрытие до 80% стоимости необходимых приюту работ или покупок, но не более 350 тысяч рублей.можно будет потратить на покупку ветеринарного оборудования, транспорта для перевозки животных, инвентаря для отлова и содержания собак, строительство и ремонт вольеров, площадок для выгула, инженерных коммуникаций. Чтобы получить субсидии нужно предоставить в департамент городского хозяйства смету и заявку. Пока сроки подачи документов не определены. Но уже известно, что проект нужно будет реализовать до конца 2022 года.

Для получения субсидии нужно выполнить ряд условий. Во-первых, организация не должна иметь долгов и не состоять в реестре недобросовестных поставщиков государственных и муниципальных услуг. Во-вторых, нужно иметь помещение для содержания животных и земельный участок. Они могут находиться в собственности, аренде или в безвозмездном пользовании на срок не менее года.

Всего на поддержку приютов из городского бюджета выделили 1 миллион рублей.

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