В Красноярске приюты для бездомных животных могут получить субсидию из бюджета города
Мэр Красноярска Владислав Логинов подписал постановление о порядке предоставления субсидий представителям малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям.
-
Отлов одной бездомной собаки в Красноярске обходится бюджету в 8 000 рублей
С начала 2020 года на отлов одной бездомной собаки в Красноярске потратили больше, чем в прошлом году. Общее финансирование при этом осталось прежним.
-
Предложено изменить регламент по отлову бездомных собак в Красноярске
Изменить регламент отлова предлагают в связи с резким увеличением количества жалоб на бродячих животных. Причём на тех, которые ранее уже были отловлены.
-
Владимир Потанин пожертвовал 1 млрд рублей на помощь НКО в условиях кризиса и пандемии
До конца марта в Благотворительном фонде Владимира Потанина начнут действовать новые программы, направленные на помощь НКО, помогающим социально незащищенным гражданам. Как стать грантообладателем?