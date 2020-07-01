Отлов одной бездомной собаки в Красноярске обходится бюджету в 8 000 рублей

К июлю 2020 года в Красноярске отловлено 1044 бездомных собаки, что в три раза больше, чем за тот же период прошлого года, рассказали в пресс-службе Горсовета, ссылаясь на информацию Департамента городского хозяйства мэрии.

На это потратили 8,5 млн рублей, которые выделили из краевого бюджета. Таким образом одна собака обошлась казне примерно в 8 141 рубль, тогда как до этого года на эта сумма была в пределах 5,5 тысяч рублей.

По мнению депутатов, средств, выделяемых сейчас на отлов и содержание собак, недостаточно, ведь при росте затрат общий объем финансирования не увеличился.