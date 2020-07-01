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Отлов одной бездомной собаки в Красноярске обходится бюджету в 8 000 рублей

Отлов одной бездомной собаки в Красноярске обходится бюджету в 8 000 рублей
Иллюстрация: krasnoyarsk-gorsovet.ru

С начала 2020 года на отлов одной бездомной собаки в Красноярске потратили больше, чем в прошлом году. Общее финансирование при этом осталось прежним.

#НОВОСТИ
К июлю 2020 года в Красноярске отловлено 1044 бездомных собаки, что в три раза больше, чем за тот же период прошлого года, рассказали в пресс-службе Горсовета, ссылаясь на информацию Департамента городского хозяйства мэрии.
 
На это потратили 8,5 млн рублей, которые выделили из краевого бюджета. Таким образом одна собака обошлась казне примерно в 8 141 рубль, тогда как до этого года на эта сумма была в пределах 5,5 тысяч рублей.
 
По мнению депутатов, средств, выделяемых сейчас на отлов и содержание собак, недостаточно, ведь при росте затрат общий объем финансирования не увеличился.
 
Напомним, что еще в декабре прошлого года краевая прокуратура пришла к выводу, что красноярская система отлова собак неэффективна. Тогда ведомство внесло мэру представление об устранении выявленных в ходе прокурорской проверки нарушений.
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