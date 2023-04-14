В Красноярске определили первых подрядчиков для ремонта дорог

Подписаны четыре муниципальных контракта. Их выиграли «Промстрой» и НБС «Сибирь».

Так, «Промстрой» займется ремонтом пер. Светлогорский, ул. Свердловской в районе дома № 73, ул. Мартынова в районе дома № 26, дороги от Дачной, 28 до Борисова, 30, ул. Семафорную от Матросова в сторону Пашенного, Щорса, обустройством парковки на улице Базайской. НБС «Сибирь» отремонтирует улицу Аральской. К работам приступят в ближайшее время, их нужно закончить дут до 15 октября.

Работы планируется проводить без полного перекрытия проезжих частей. При укладке дорожного покрытия будем стараться обходиться только частичными ограничениями, по полосам», – рассказал заместитель руководителя департамента городского хозяйства Николай Арефьев.

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