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В Красноярске определили первых подрядчиков для ремонта дорог

В Красноярске определили первых подрядчиков для ремонта дорог
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Подписаны четыре муниципальных контракта. Их выиграли «Промстрой» и НБС «Сибирь».

#НОВОСТИ
Так, «Промстрой» займется ремонтом пер. Светлогорский, ул. Свердловской в районе дома № 73, ул. Мартынова в районе дома № 26, дороги от Дачной, 28 до Борисова, 30, ул. Семафорную от Матросова в сторону Пашенного, Щорса, обустройством парковки на улице Базайской. НБС «Сибирь» отремонтирует улицу Аральской. К работам приступят в ближайшее время, их нужно закончить дут до 15 октября.
 
Сейчас также ищут подрядчиков для ремонта ул. Цементников, Королева, Гладкова, Львовской, Республики, Маерчака, Алексеева, Камская, Добролюбова, Калинина, Семафорная (от Семафорная, 289 до пер. Вузовский), Транзитная, пр. Комсомольский. Еще один тендер объявлен на выполнение работ по ремонту 10 мостов.
Работы планируется проводить без полного перекрытия проезжих частей. При укладке дорожного покрытия будем стараться обходиться только частичными ограничениями, по полосам», – рассказал заместитель руководителя департамента городского хозяйства Николай Арефьев.
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Автор: Петр Савельев
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