Расходы бюджета Красноярского края впервые превысят 400 млрд в 2023
Предлагаемые корректировки регионального бюджета обсудят на сессии Заксобрания 20 апреля.
В 2023 расходная часть бюджета Красноярского края может впервые превысить 400 млрд рублей: в случае принятия всех предлагаемых корректировок расходы региона составят 406,6 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе красноярского Законодательного собрания, расходы возрастают на 17,6 млрд рублей, «ядерная часть корректировки — повышение зарплат бюджетникам». Будет обсуждаться и увеличение доходов краевого бюджета на 2,8 млрд за счет поступлений из федерального бюджета: они достигнут 346,8 млрд рублей.
Уточняется, что объемная часть корректировки отводится социальной сфере:
- 5,7 млрд рублей — расселение из ветхого и аварийного жилья, приобретение жилья для детей-сирот, решение проблем обманутых дольщиков;
- 2,5 млрд рублей — дополнительные расходы здравоохранения;
- 1,4 млрд рублей — увеличение дорожного фонда
- > 1 млрд рублей — развитие образования;
- 780 млн рублей — строительство соцобъектов;
- 554 млн рублей — ремонт и реконструкция коммунальных сетей, компенсация льготных тарифов на тепло;
- 335 млн рублей — содержание региональных и межмуниципальных дорог;
- 93 млн рублей — обеспечение пожарной безопасности и предотвращение ЧС.
«Бюджет развития края предложено увеличить на 10 млрд, он достигнет 80 млрд рублей. Эти цифры ещё не окончательные. Впереди скрупулезная работа: депутатам предстоят консультации с правительством, мы внесем еще предложения. Но уже сейчас очевидно — в строительную и дорожную отрасли вливаются очень серьезные средства», — комментирует Алексей Додатко, председатель красноярского ЗС.
Поправки в краевой бюджет обсудят на предстоящей сессии Законодательного собрания края 20 апреля.
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Об этом сообщил Алексей Додатко, председатель красноярского Заксобрания.
Снова дефицит: Красноярску скорректировали бюджет
Основное увеличение произошло по статье расходов, из-за чего они превысили доходную часть.
Дефицит федерального бюджета в январе превысил 1,7 трлн руб. Это рекорд с 1998 г.
Доходы бюджета упали на 35%, а расходы выросли на 58,7%. Причины этого во многом технические, но поступления от экспорта нефти и газа упали почти вдвое.