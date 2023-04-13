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Расходы бюджета Красноярского края впервые превысят 400 млрд в 2023

Расходы бюджета Красноярского края впервые превысят 400 млрд в 2023
Иллюстрация: Законодательное собрание Красноярского края

Предлагаемые корректировки регионального бюджета обсудят на сессии Заксобрания 20 апреля.

#НОВОСТИ

В 2023 расходная часть бюджета Красноярского края может впервые превысить 400 млрд рублей: в случае принятия всех предлагаемых корректировок расходы региона составят 406,6 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе красноярского Законодательного собрания, расходы возрастают на 17,6 млрд рублей, «ядерная часть корректировки — повышение зарплат бюджетникам». Будет обсуждаться и увеличение доходов краевого бюджета на 2,8 млрд за счет поступлений из федерального бюджета: они достигнут 346,8 млрд рублей.

Уточняется, что объемная часть корректировки отводится социальной сфере:

  • 5,7 млрд рублей — расселение из ветхого и аварийного жилья, приобретение жилья для детей-сирот, решение проблем обманутых дольщиков;
  • 2,5 млрд рублей — дополнительные расходы здравоохранения;
  • 1,4 млрд рублей — увеличение дорожного фонда
  • > 1 млрд рублей — развитие образования;
  • 780 млн рублей — строительство соцобъектов;
  • 554 млн рублей — ремонт и реконструкция коммунальных сетей, компенсация льготных тарифов на тепло;
  • 335 млн рублей — содержание региональных и межмуниципальных дорог;
  • 93 млн рублей — обеспечение пожарной безопасности и предотвращение ЧС.

«Бюджет развития края предложено увеличить на 10 млрд, он достигнет 80 млрд рублей. Эти цифры ещё не окончательные. Впереди скрупулезная работа: депутатам предстоят консультации с правительством, мы внесем еще предложения. Но уже сейчас очевидно — в строительную и дорожную отрасли вливаются очень серьезные средства», — комментирует Алексей Додатко, председатель красноярского ЗС.

Поправки в краевой бюджет обсудят на предстоящей сессии Законодательного собрания края 20 апреля.

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Об этом сообщил Алексей Додатко, председатель красноярского Заксобрания.

Снова дефицит: Красноярску скорректировали бюджет

Основное увеличение произошло по статье расходов, из-за чего они превысили доходную часть.

Дефицит федерального бюджета в январе превысил 1,7 трлн руб. Это рекорд с 1998 г.

Доходы бюджета упали на 35%, а расходы выросли на 58,7%. Причины этого во многом технические, но поступления от экспорта нефти и газа упали почти вдвое.

Автор: Петр Савельев
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