Снова дефицит: Красноярску скорректировали бюджет
Основное увеличение произошло по статье расходов, из-за чего они превысили доходную часть.
Бюджет Красноярска на 2023 прошел весеннюю корректировку: его доходы увеличены на 161,1 млн рублей, а расходы — на 2,4 млрд. Такое решение приняла сессия Горсовета.
В ряду прочего в корректировке учтены:
- строительство 2 школ — в 7 мкрн «Аэропорт» и по ул. Омская на 1100 мест каждая, ввод в 2025 году;
- ремонт и оснащение образовательных учреждений, детской музыкальной школы, спортивных площадок;
- капремонт и ремонт дорог во всех районах города;
- ремонт сетей освещения;
- содержание улично-дорожной сети и объектов внешнего благоустройства.
Теперь доходы бюджета города составляют 52,4 млрд рублей, а его расходы — 54,6 млрд. Таким образом его дефицит вырос до 2,2 млрд рублей, хотя на старте года он был нулевым (52 млрд доходов и столько же расходов).
В мэрии этот дефицит называют техническим.
Это связано с отражением остатков средств, сложившихся на начало года, и предоставлением городу бюджетного кредита из краевого бюджета. В настоящее время ведется работа с правительством края по замещению кредита краевыми средствами», — говорят городские чиновники.
Читайте также:
Красноярску добавят полмиллиарда рублей на дороги
Деньги пойдут не только на центральные магистрали, но и дворы и другие проезды.
Новые дороги в Красноярске будут строиться с ливневой канализацией
Сейчас подобными коммуникациями оборудовано менее 20% магистралей города.
Первые электробусы в Красноярске появятся осенью этого года
Поставщик должен будет не только привезти в город технику, но и обеспечить ее зарядными станциями и техобслуживанием.