Снова дефицит: Красноярску скорректировали бюджет

Основное увеличение произошло по статье расходов, из-за чего они превысили доходную часть.

Бюджет Красноярска на 2023 прошел весеннюю корректировку: его доходы увеличены на 161,1 млн рублей, а расходы — на 2,4 млрд. Такое решение приняла сессия Горсовета.

В ряду прочего в корректировке учтены:

строительство 2 школ — в 7 мкрн «Аэропорт» и по ул. Омская на 1100 мест каждая, ввод в 2025 году;

ремонт и оснащение образовательных учреждений, детской музыкальной школы, спортивных площадок;

капремонт и ремонт дорог во всех районах города;

ремонт сетей освещения;

содержание улично-дорожной сети и объектов внешнего благоустройства.

Теперь доходы бюджета города составляют 52,4 млрд рублей, а его расходы — 54,6 млрд. Таким образом его дефицит вырос до 2,2 млрд рублей, хотя на старте года он был нулевым (52 млрд доходов и столько же расходов).

В мэрии этот дефицит называют техническим.

Это связано с отражением остатков средств, сложившихся на начало года, и предоставлением городу бюджетного кредита из краевого бюджета. В настоящее время ведется работа с правительством края по замещению кредита краевыми средствами», — говорят городские чиновники.

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