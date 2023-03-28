Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 25.03
76,44
82,39
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Первые электробусы в Красноярске появятся осенью этого года

Первые электробусы в Красноярске появятся осенью этого года
Иллюстрация: t.me/pao_kamaz

Поставщик должен будет не только привезти в город технику, но и обеспечить ее зарядными станциями и техобслуживанием.

#НОВОСТИ

Красноярску закупят первую партию электробусов. Сообщение об этом появилось на сайте госзакупок.

Речь идет об 11 единицах техники. Каждый электробус должен быть новым, без повреждений, вмещать не менее 80 пассажиров и иметь запас автономного хода не менее 50 км. Также они должны быть адаптированы для маломобильных пассажиров, оснащены системой ГЛОНАСС и светодиодным табло с указанием маршрута. Помимо этого машины должны обладать системами климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации.

Стоимость поставки оценена в 471,9 млн рублей. Деньги выделены из городского бюджета.

Помимо электробусов победитель аукциона должен будет поставить три зарядные станции для них и обеспечить техобслуживание техники в течение двух лет. Общая стоимость поставки составляет 531,6 млн рублей.

Торги завершаться 14 апреля 2023. Техника же должна прийти в Красноярск не позднее 30 октября этого же года.

Как рассказали в департаменте транспорта Красноярска, до сих пор опыта применения электробусов в Сибири не было.

Мы одними из первых за Уралом испытаем, как машины себя поведут на дорогах при низких температурах, на сколько хватит зарядки аккумулятора, удобны ли они для пассажиров», — говорит глава депатранса Максим Силкин.

Помимо этих машин, Красноярску планируется закупить еще девять электробусов и две зарядные станции к ним по федеральной программе модернизации городского электротранспорта.

Напомним, что первые разговоры о появлении в Красноярске электробусов пошли еще в 2016. Но до реальных шагов дошло только летом прошлого года.

Читайте также:

В Красноярске появится новое электродепо

Сегодня депутаты Заксобрания края приняли решение передать Красноярску помещения и земельные участки на улице Телевизорной. Там появится электродепо.

В Красноярске построили сеть автомобильных электрозарядок

В Красноярске создана самая большая сеть автомобильных электрозарядок в Сибири. По количеству зарядных устройств город занимает четвертое место в России, уступая Москве, Краснодару, Санкт-Петербургу

Мэр Красноярска рассказал о планах развития города в 2023

Губернатор края Александр Усс и мэр Красноярска Владислав Логинов обсудили планы по развитию города в 2023. Говорили о строительстве школ, детсадов, дорог и реконструкции культурных объектов.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске на рабочей неделе потеплеет до +13 градусовВ Красноярске на рабочей неделе потеплеет до +13 градусов
  • 2ГИС назвал 33 лучших заведения общепита Красноярска2ГИС назвал 33 лучших заведения общепита Красноярска
  • Министру экономики Красноярского края назначили заместителяМинистру экономики Красноярского края назначили заместителя
  • В Красноярске отменили торги по выбору подрядчика для застройки Южного рынкаВ Красноярске отменили торги по выбору подрядчика для застройки Южного рынка
  • COMMODE приостанавливает работу в Красноярске на неопределенный срокCOMMODE приостанавливает работу в Красноярске на неопределенный срок
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.