Первые электробусы в Красноярске появятся осенью этого года

Поставщик должен будет не только привезти в город технику, но и обеспечить ее зарядными станциями и техобслуживанием.

Красноярску закупят первую партию электробусов. Сообщение об этом появилось на сайте госзакупок.

Речь идет об 11 единицах техники. Каждый электробус должен быть новым, без повреждений, вмещать не менее 80 пассажиров и иметь запас автономного хода не менее 50 км. Также они должны быть адаптированы для маломобильных пассажиров, оснащены системой ГЛОНАСС и светодиодным табло с указанием маршрута. Помимо этого машины должны обладать системами климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации.

Стоимость поставки оценена в 471,9 млн рублей. Деньги выделены из городского бюджета.

Помимо электробусов победитель аукциона должен будет поставить три зарядные станции для них и обеспечить техобслуживание техники в течение двух лет. Общая стоимость поставки составляет 531,6 млн рублей.

Торги завершаться 14 апреля 2023. Техника же должна прийти в Красноярск не позднее 30 октября этого же года.

Как рассказали в департаменте транспорта Красноярска, до сих пор опыта применения электробусов в Сибири не было.

Мы одними из первых за Уралом испытаем, как машины себя поведут на дорогах при низких температурах, на сколько хватит зарядки аккумулятора, удобны ли они для пассажиров», — говорит глава депатранса Максим Силкин.

Помимо этих машин, Красноярску планируется закупить еще девять электробусов и две зарядные станции к ним по федеральной программе модернизации городского электротранспорта.

Напомним, что первые разговоры о появлении в Красноярске электробусов пошли еще в 2016. Но до реальных шагов дошло только летом прошлого года.

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