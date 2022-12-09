В Красноярске появится новое электродепо
Сегодня депутаты Заксобрания края приняли решение передать Красноярску помещения и земельные участки на улице Телевизорной. Там появится электродепо.
В этом гараже когда-то было троллейбусного депо №2 МП «Гортранс», а потом находился спецпарк универсиады. Во время проведения универсиады там размещались 300 легковых автомобилей, 130 автобусов туристического класса и 73 микроавтобуса.
В департаменте транспорта сообщили, что из-за масштабного обновления электротранспорта существующего депо рядом с Автовокзалом стало не достаточно. В помещении предстоит привести в порядок стояночные боксы, диспетчерский пункт, ремонтные мастерские, автомоечные комплексы и склады.
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