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В Красноярске появится новое электродепо

В Красноярске появится новое электродепо
Иллюстрация: департамент транспорта

Сегодня депутаты Заксобрания края приняли решение передать Красноярску помещения и земельные участки на улице Телевизорной. Там появится электродепо.

#НОВОСТИ
В этом гараже когда-то было троллейбусного депо №2 МП «Гортранс», а потом находился спецпарк универсиады. Во время проведения универсиады там размещались 300 легковых автомобилей, 130 автобусов туристического класса и 73 микроавтобуса.
 
В департаменте транспорта сообщили, что из-за масштабного обновления электротранспорта существующего депо рядом с Автовокзалом стало не достаточно. В помещении предстоит привести в порядок стояночные боксы, диспетчерский пункт, ремонтные мастерские, автомоечные комплексы и склады.  
 
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Автор: Петр Савельев
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