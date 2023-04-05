556 млн выделят на поддержку красноярского МСБ

Об этом сообщил Алексей Додатко, председатель красноярского Заксобрания.

Малый и средний бизнес Красноярского края может получить 556 млн рублей в качестве дополнительной поддержки — это станет одним из пунктов корректировки краевого бюджета.

Как отметил Алексей Додатко, председатель Законодательного собрания края, распределить средства планируется на самые разные отрасли регионального МСБ.

Известно, что 20 млн будут направлены на развитие придорожного сервиса: создание вдоль региональных трасс кафе, которые будут сделаны по единому стандарту.

Также сообщается, что 12 млн выделят для дополнительного финансирования Промышленного парка в Железногорске: средства используют для создания мест для новых резидентов.

Корректировка бюджета будет обсуждаться и приниматься парламентариями на сессии 20 апреля.

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