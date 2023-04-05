Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 04.04
77,95
84,61
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

556 млн выделят на поддержку красноярского МСБ

556 млн выделят на поддержку красноярского МСБ
Иллюстрация: freepik.com / Racool_studio

Об этом сообщил Алексей Додатко, председатель красноярского Заксобрания.

#НОВОСТИ

Малый и средний бизнес Красноярского края может получить 556 млн рублей в качестве дополнительной поддержки — это станет одним из пунктов корректировки краевого бюджета.

Как отметил Алексей Додатко, председатель Законодательного собрания края, распределить средства планируется на самые разные отрасли регионального МСБ.

Известно, что 20 млн будут направлены на развитие придорожного сервиса: создание вдоль региональных трасс кафе, которые будут сделаны по единому стандарту.

Также сообщается, что 12 млн выделят для дополнительного финансирования Промышленного парка в Железногорске: средства используют для создания мест для новых резидентов.

Корректировка бюджета будет обсуждаться и приниматься парламентариями на сессии 20 апреля.

Также по теме:

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «ИрАэро» полетит из Красноярска в Маньчжурию«ИрАэро» полетит из Красноярска в Маньчжурию
  • «Экономика горы»: красноярские металлурги взяли новый вектор развития«Экономика горы»: красноярские металлурги взяли новый вектор развития
  • ТОП офисов: от мансарды до стеклянных стенТОП офисов: от мансарды до стеклянных стен
  • Пекарня Александра Митракова «12 слоев» превратится в сетьПекарня Александра Митракова «12 слоев» превратится в сеть
  • «Обсудим на родительском собрании»: кому и зачем необходимо на форум «108 родителей»«Обсудим на родительском собрании»: кому и зачем необходимо на форум «108 родителей»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.