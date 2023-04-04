Гранты для инноваторов Красноярского края освободили от НДФЛ

Красноярский краевой фонд науки вошёл в перечень организаций, гранты которых не облагаются НДФЛ. Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Вместе с Красноярским краевым фондом в список вошли Кубанский научный фонд, Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан и Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия. Всего теперь в перечне 36 организаций из разных регионов, которые оказывают финансовую поддержку деятелям науки, культуры и искусства.

Теперь ученым и инноваторам при получении гранта не нужно будет уплачивать налог на доходы физических лиц (13%).

Принятое решение освобождает от налогообложения всех грантополучателей, проводящих исследования при поддержке нашего фонда, – отметила исполнительный директор Краевого фонда науки Ирина Пантелеева.

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