«Норникель» и СО РАН подводят итоги масштабного исследования биоразнообразия

Результаты проделанной научной работы представили в Общественной палате России.

С 2020 «Норникель» провел уже несколько научных исследований — это две большие экспедиции с участием 14 институтов для изучения состояния водоемов, почв и растений в НПР; экспедиция Фонда полярных исследований Артура Чилингарова, которую компания всесторонне поддержала; этноэкспертиза, по итогам которой сформировалась программа «Норникеля» по поддержке КМНС.

В 2022, несмотря на уже богатую собранную научную базу, ГМК совместно с СО РАН объявили о новом исследовании, которое превосходит по масштабам все предыдущие. Речь идёт об изучении биоразнообразия в регионах, где работает «Норникель», — это Красноярский край, Мурманская область и Забайкальский край.

Мы пришли к выводу, что для того, чтобы вести хозяйственную деятельность в Арктической зоне, мало отраслевой науки — сюда должна быть подключена наука фундаментальная. Почему биоразнообразие? Да потому, что оно есть там, где есть чистая вода, чистая почва, чистый воздух. Это индикатор, и сохранение биоразнообразия для нас — один из основных принципов», — отметил вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев.

О результатах научной работы, которая продолжалась в течение всего года, рассказал руководитель исследовательской группы, член-корреспондент РАН Виктор Глупов. По его словам, экспедиция охватила более 71 тыс. кв. км, из которых свыше 30 тыс. — это Норильский промышленный район. Изучалась как территория вблизи предприятий — то есть санитарно-защитная зона с максимальным уровнем промышленного воздействия на окружающую среду, так и территория со средним уровнем влияния и так называемый фон — зона, минимально затронутая деятельностью производственных объектов.

Результаты экспедиций показали: биоразнообразие минимально именно в установленных санитарно-защитных зонах. При этом изначально ученые предполагали, что территория наиболее значительного негативного влияния фактически может оказаться шире, однако опасения не подтвердились.

Именно санитарно-защитные зоны определяют ту высокую степень воздействия, и они в большинстве своем установлены правильно. Для меня это стало неожиданностью, я считал, что производство будет действовать на экосистему намного сильнее», — сообщил Виктор Глупов.

В случае Норильского промышленного района речь идет о расстоянии в 5-10 км от основных промышленных предприятий. Здесь на живую природу оказывает влияние не только загрязнение, но и шумы, нарушение природных ландшафтов в результате строительства инфраструктуры — зданий, дорог и т.д. За указанной границей, в средней и фоновой зонах, показатели биоразнообразия выравниваются, причем некоторые виды охотнее обитают в территориях со средним уровнем влияния предприятий. Например, в НПР это заяц, для которого главное наличие кормовой базы. Однако есть и более уязвимые представители, численность которых увеличивается только в фоновых зонах. Подобным образом ученые подсчитали разные виды насекомых, животных, растений и грибов.

Эта экспедиция объединила разных многоплановых специалистов высокого уровня, а некоторые исследования в системном плане были проведены впервые, поэтому результаты, которые мы получили, абсолютно уникальны», — подчеркнул Глупов.

Экспедиция позволила изучить территории вокруг речных портов «Норникеля», в том числе расположенных в Красноярске и Лесосибирске, а также близ энергетических предприятий компании. По последним зона высокой степени воздействия составила 1 км, а уже на расстоянии 2-5 км биоразнообразие увеличивается. Комментируя возможные дальнейшие действия промышленников, которые могли бы привести к снижению негативного влияния на природу в радиусе ключевых объектов, Виктор Глупов отметил, что самым эффективным будет повышение экологической безопасности производств.

Если мы хотим увеличить биоразнообразие в санитарно-защитных зонах, необходимо кардинально менять систему производств. Как раз это планирует делать „Норникель“. В Норильске сейчас работают специалисты по „Серной программе“ компании, и если она будет успешна, ситуация совершенно изменится. Но это касается практически всех крупных предприятий в России — если они меняют производственный цикл, то биоразнообразие растет», — прокомментировал ученый.

Вице-президент по экологии и промышленной безопасности «Норникеля» Станислав Селезнев подтвердил, что дальнейшие планы компании основаны на снижении общего негативного воздействия предприятий на окружающую среду. Кроме того, компания совместно с СО РАН продолжит исследования, а уже полученные в этом году результаты разместит в открытом доступе.

Мы очень осторожно смотрим на то, что нужно делать по результатам проделанной научной работы. Во-первых, подобные исследования должны длиться не один год. Во-вторых, нельзя просто так после подсчета завозить на местность недостающих животных или растения. Мы за очень аккуратное влезание в природу. Для начала нужно максимально снизить, а желательно совсем прекратить негативное воздействие на окружающую среду, и тогда она сама расцветет. В любом случаем мы продолжим очень комплексно над этим работать, вплоть до изучения бактерий, и мы очень надеемся, что наши изыскания пойдут на пользу», — рассказал Селезнев.

Экспертную оценку проделанной работе дал советник руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов. Он отметил, что практика оценки экосистем самой компанией и её подразделениями уникальна и крайне важна, поскольку это может дать ощутимый практический результат:

Все проблемы Норильского промышленного района несправедливо и неправильно сваливать на нынешнюю систему управления компанией, это продукт давнего и многолетнего воздействия. Но исходя из требований сегодняшнего дня и того, что „Норникель“ делает, это большой шаг вперед. И полагаю, что компания реально способна реализовать эти планы. Мы поддерживаем те решения, которые предлагаются „Норникелем“ совместно с Академией наук».

Исполнительный директор Ассоциации „Национальная сеть Глобального Договора“ Наталья Дорпеко добавила:

Я хотела бы отметить высочайшее качество проделанной научной работы. На сегодняшний день это первое масштабное исследование, которое открывает буквально новую страницу корпоративного вклада в экологическую повестку. „Норникель“ в целом подходит к теме устойчивого развития очень комплексно, и сейчас мы наблюдаем работу компании по целой серии направлений: это вклад не только в сохранение биоразнообразия, но и в климатическую повестку».

Добавим, что «Норникель» в 2022 году заключил два соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии России, которые также касаются сохранения биоразнообразия. По одному из них компания оказывает содействие в учете и восстановлении численности белого медведя, по второму — участвует в мероприятиях по сохранению популяции кречета — самого крупного представителя семейства соколиных.

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