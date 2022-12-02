Под Норильском нашли уникальную экосистему времен мамонтов

Открытие сделано в ходе экспедиции, организованной Сибирским отделением РАН и компанией «Норникель».

В районе Норильска обнаружен участок с экосистемой, являющейся реликтом ледниковой эпохи времен мамонтовой мегафауны. Об этом рассказали учены СО РАН во время встречи, посвященной подведению предварительных результатов Большой научной экспедиции, огранизованной Академией наук и компанией «Норникель».

По словам ученых, экосистема, обнаруженная на Таймыре, сохранилась только в этом месте и представляет большой научный интерес как «живой свидетель» прошлых эпох и ценный ресурс видов в условиях глобальных климатических изменений.

Большая научная экспедиция была инициирована «Норникелем» в начале этого года. В ее задачу входило исследование биоразнообразия в Забайкалье и на Таймыре, а также установление зон воздействия предприятий компании в этих регионах.

Исследования наземных и водных экосистем, которые провели ученые, включали в себя визуальные наблюдения, отбор проб с проведением их физического, химического и физико-химического анализа, изучение состава представителей растительного и животного миров, орнитофауны и гидробионтов.

Ученые провели большую работу по изучению экосистем и выработке мер поддержания экологического баланса. Во всем мире фиксируется сокращение биоразнообразия. Это большая проблема, и я рада, что в России проводят серьезную научную работу. Так мы сможем вместе вырабатывать необходимые шаги, чтобы биоразнообразие не просто не сокращалось, а могло развиваться», — отметила председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина.

В Забайкалье было обследовано 8 тыс. кв. км. На них было зарегистрировано восемь охотничьих видов млекопитающих, 109 видов и подвидов птиц, 216 видов грибов, 245 — сосудистых растений, 28 — мхов и лишайников, а также редкие виды растений из Красной книги России.

На Таймыре исследования проводились на 41 полигоне. Самые неожиданные данные получили орнитологи. Дело в том, что в Норильском промышленном районе было обнаружено сразу несколько видов птиц, занесенных в различные Красные книги: орлан-белохвост, сапсан, кречет, лебедь-кликун. Помимо этого, ученые зафиксировали большое число птиц в ареалах основных водных систем Таймыра. Среди них — золотистая ржанка, чернозобая гагара, гуменник и многие другие.

Что касается установления зон влияния предприятий «Норникеля» на биоразнообразие в означенных территориях, то здесь результаты тоже удивили ученых.

Неожиданностью стал тот факт, что по ряду видов животных и растений влияние оказалось не столь велико, хотя, на первый взгляд, было очевидным. При этом, когда мне говорили, что речь идет о 10 км, я был уверен, что это должны были быть десятки. Выяснилось, не совсем так. В целом биоценозы оказались очень устойчивы», — рассказал руководитель исследовательской̆ группы Виктор Глупов.

Также он подчеркнул, что исследования подобного масштаб — большая редкость в России. И она стала возможна только благодаря заинтересованности «Норникеля» в объективной оценке актуальной ситуации в вопросах воздействия компании на природу в регионах, где она работает.

Результаты исследований не только будут полезны нам и ученым, но и лягут в основу многих научных трудов, которые расширят знания об удивительных северных территориях нашей страны. На результатах этого года мы не планируем останавливаться. Работа будет продолжена для пополнения наших знаний о территориях присутствия и динамике развития уникальных экосистем», — сказал вице-президент по промышленной безопасности и экологии «Норникеля» Станислав Селезнев.

Читайте также:

Генеральная уборка Норильска добралась до рек

Берег реки Норильская очистят от мусора и разберут заброшенные корабли.

«Зеленый вектор»: российские промышленники не будут отменять свои экопроекты

Экологизация российской промышленности остается в силе, несмотря на санкции и их последствия.

«Норникель» привлечет к своим инвестпроектам Росприроднадзор

Это первый случай в стране, когда промышленная компания будет сверять с экологами свои проекты, чтобы повысить их эффективность в плане охраны окружающей среды.