«Норникель» и СО РАН проведут еще одну большую экспедицию

Подобных исследований в России не проводилось с конца прошлого века. Предметом изучения станет биоразнообразие в тех регионах, где работает компания.

Компания «Норникель» инициировала большую экспедицию, предметом которой станет изучение биоразнообразия в регионах, где работают предприятия группы. В частности, речь идет о ее Норильском, Кольском и Забайкальском дивизионах.

В исследовании будут задействованы сразу несколько ведущих научных институтов Сибирского отделения Российской академии наук Институт почвоведения и агрохимии, Институт систематики и экологии животных, Центральный сибирский ботанический сад и Институт биофизики Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН».

В первую очередь, речь идет о базовых исследованиях. И это очень важно, потому что именно на их основе потом возникают лучшие практики. Невозможно понять, что на самом деле происходит, и дать какие-либо рекомендации, без фундаментальных исследований с привлечением специалистов из различных сфер. А именно этим нам предложил заняться „Норникель“», — рассказал на пресс-конференции, посвященной старту проекта, директор Института систематики и экологии животных СО РАН Виктор Глупов.

Он подчеркнул, что подобных экспедиций в России не проводилось с начала 90-х годов прошлого века.

Основной целью экспедиции является оценка актуального состояния экосистем в территориях, где работает «Норникель», и определение зон воздействия на них (экосистемы) предприятий компании.

Есть много факторов, влияющих на состояние экосистем, — это и предприятия (не только „Норникеля“), и городские агломерации, и прочее — все их предстоит определить и дать оценку из воздействия», — говорит Глупов.

Стартует экспедиция весной этого года — с исследований наземных и водных экосистем, которые включают в себя визуальные наблюдения, отбор проб с проведением их физического, химического и физико-химического анализов, изучение растений, животных, птиц и обитателей водоемов. Первые результаты должны быть получены и проанализированы к концу ноября. Дальше — в зависимости от их содержания.

Результаты проведенной учеными работы станут основой для построения системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ его сохранения и мониторинга. Кроме того, они позволят определить и реализовать первоочередные мероприятия, необходимые для сохранения биологического разнообразия», — рассказали в «Норникеле».

По словам директора департамента экологии металлургического гиганта Станислава Селезнева, эта экспедиция является частью реализации новой экологической стратегии компании, принятой в прошлом году. Предпосылкой к ней (экспедиции) стала Большая норильская экспедиция, стартовавшая в 2020 году. Ее результаты , кстати, будут использованы и в новом исследовании.

Помимо традиционных инициатив по поддержке заповедников, „Норникель“ планомерно выстраивает комплексную систему управления в области биоразнообразия, в соответствии с ведущими международными стандартами. В нее входит оценка воздействия на биоразнообразие, целевые показатели, корпоративные стандарты управления. Также будут созданы программы по сохранению и мониторингу биоразнообразия», — добавил Селезнев.

Представители научного сообщества, участвовавшие в пресс-конференции, отметили, что оценка состояния биоразнообразия — это, по сути, оценка индекса качества жизни в территориях. Поэтому ее обязательно нужно учитывать при планировании производственной деятельности и социальных проектов, которые компании собираются реализовывать.

Очень важно, что такие системообразующие компании, как „Норникель“, понимают значение биоразнообразия и инвестируют в российскую науку и в его исследования в различных регионах России», — резюмировал Виктор Глупов из СО РАН.

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