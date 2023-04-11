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В Красноярске ищут подрядчика для ремонта музея-усадьбы Сурикова

В Красноярске ищут подрядчика для ремонта музея-усадьбы Сурикова
Иллюстрация: Музей-усадьба В.И. Сурикова | Красноярск

В центре Красноярска отреставрируют кровельное покрытие объекта культурного наследия – флигеля усадьбы Сурикова. Тендер появился на сайте RosTender.info.

#НОВОСТИ
Заявки от потенциальных кандидатов принимают до 18 апреля. Начальная цена контракта – 7 млн рублей. 
 
Проектом предусмотрена установка обрешетки, устройство тесовой кровли, карниза и водосточных желобов. Верхние венцы сменят, подстропильную систему усилят. Деревянные конструкции обработают антисептиком и огнебиозащитой. Также запланирована гидроизоляция в местах примыкания покрытий к печным трубам. Работы нужно завершить к концу сентября.
 
На территории усадьбы находится двухэтажный дом, баня, амбар, конюшня, флигель, построенный братом художника в 1900-е годы. 
 
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Автор: Петр Савельев
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