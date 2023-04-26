Подрядчиков дорожных работ в Красноярске попросят отправлять фотоотчеты

Сегодня в администрации города прошел штаб по ремонту дорог в Красноярске. Его возглавляет Вадим Войцеховский, первый заместитель главы города.

Участие в нем приняли подрядчики, представители департамента городского хозяйства, управления дорог, инфраструктуры и благоустройства, главы районов. На заседании, в том числе, обсуждали вопрос отчетности подрядчиков о проделанной работе. Сообщать о том, что сделано, какое наличие техники и специалистов на объектах, подрядчики будут каждую неделю в формате фотоотчета.

Каждую неделю я буду лично выезжать на объекты, где ведется ремонт. Обязательно подключу как этому глав районов. Для нас важно четко понимать, есть ли отставание от графика или идет опережение. При необходимости все должны быть готовы подключиться к решению проблемных вопросов, например, по выносу кабеля или старых неучтенных сетей», — заявил Вадим Войцеховский.

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