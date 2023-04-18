В Красноярске объявили еще два тендера для ремонта дорог почти на 1 млрд рублей

Администрация города ищет подрядчиков для ремонта еще 16 дорог. Эти объекты вошли в план ремонта после выделения дополнительного финансирования.

Так, по одному муниципальному контракту отремонтируют три объекта в Ленинском и Свердловском районах: ул. Одесскую от кольцевой развязки Северное шоссе – Коркинский мост (777) до Рейдовой, 60; проезд от ул. 26 Бакинских Комиссаров до ул. Рейдовой и ул. 60 лет Октября от Александра Матросова до ул. 60 лет Октября, 2.

А по второму контракту отремонтируют еще 13 участков в Советском, Октябрьском, Центральном, Кировском и Железнодорожном районах.

Начальная цена контрактов составляет 438,5 и 571 млн рублей соответственно. Победителям торгов нужно заменить бортовые камни, асфальт, обустроить остановки, тротуары и сделать улицы удобными для маломобильных горожан. Работы должны быть выполнены до конца лета.

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