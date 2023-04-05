«Поход за развитием»: турпроекты Енисейской Сибири показали инвесторам

Клуб бизнесменов «Миллиард» начинает серию инвестсессий, посвященных перспективным проектам в различных отраслях. Первая из них была посвящена туризму.

Поток туристов в Красноярский край из года в год растет. Так, по итогу 2022 он увеличился на 7,2% вплотную приблизившись к 1 млн человек. И это только официальные цифры Росстата, подсчитанные на основе данных о размещении людей в гостиницах. С учетом же «дикарей», по оценкам агентства, турпоток в прошлом году был минимум вдвое больше. В будущем он может составить порядка 5 млн человек. Но для этого нужна соответствующая инфраструктура. Об этом рассказала руководитель регионального агентства по туризму Ольга Василенко во время встречи с потенциальными инвесторами в индустрию туризма, организованной закрытым клубом ведущих предпринимателей «Миллиард» и Корпорацией развития Енисейской Сибири.

Оценка перспектив

Туристическая отрасль России в последние годы стремительно развивается. Все больше людей смотрят на то, куда они могут поехать в пределах страны. Сейчас это по большей части внутренний туризм, но и зарубежный нельзя выносить за скобки. Особенно, что касается Красноярского края — с его потенциалом арктического туризма», — отметила присутствовавшая на встрече заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Юлия Верхушина.

По ее словам, помимо арктического туризма, к перспективным направлениям развития отрасли в регионе относятся горнолыжные курорты (их сейчас в крае уже 16), круизы по Енисею и прочие виды отдыха на воде, а также эко-отели с развлекательными функциями (аквапарки и т.п.) и возможностью длительного проживания.

Для активного развития этих направлений, по мнению Верхушиной, краю не хватает инфраструктуры. Так, — свидетельствуют данные агентства по туризму, в крае сейчас действует 210 классифицированных гостиниц и 458 коллективных средств размещения. Этого недостаточно, чтобы удовлетворить даже существующий спрос.

Вместе с тем в крае уже на сегодня есть ряд проектов, которые могут расшить узкое место, но им нужны инвесторы.

Есть много стран, где нормальная практика, когда 70% всех инвестиций идут от предпринимателей. У нас же сегодня основным инвестором выступает государство, а не бизнес. Надо эту практику менять — мы сами можем вкладывать в развитие собственного региона», — говорит Андрей Перфилов, учредитель закрытого делового клуба «Миллиард».

Природный спрос

В ходе встречи собравшимся, большая часть из которых — это резиденты «Миллиарда», представили 10 проектов различных мест размещения. Были среди них и столь популярные сегодня глэмпинги.

Мы проанализировали этот рынок России, и видим, тема глэмпингов активно развивается. У нас уже сейчас есть большой пул концепций развития этого сегмента в Минусинске, в Ергаках и на Севере. Самое интересное для нас, это создать сеть из 10-15 глэмпингов, чтобы на их базе можно было сформировать туристический маршрут», — рассказал Борис Харченко, заместитель руководителя дирекции по привлечению инвестиционных проектов Корпорации развития Енисейской Сибири.

В качестве мест возможной организации глэмпингов для потенциальных инвесторов уже подобрано 35 перспективных площадок: по 12 на юге края и близ Красноярска, а также 11 в северных районах. Объем инвестиций, необходимый для их освоения, колеблется от 8 млн рублей до 39 млн., а сроки окупаемости — от двух до шести лет.

Прирасти звездами

Отели также не остались без внимания собравшихся на инвестсессию «Миллиарда» и «Енисейской Сибири». Дело в том, что сегодня, из всего количества гостиниц в Красноярском крае, уровню трех звезд соответствует лишь 23%, а четырехзвездных — только 7%. При этом, как рассказал Борис Харченко, сославшись на исследования КРЕС, каждый второй постоялец отеля с четырьмя звездами хотел бы поселится в пятизвездочном отеле. Но такой в крае только один.

В Корпорации развитии Енисейской Сибири разработали проект подобного отеля. Для его реализации уже подобрано восемь потенциальных площадок. И, по словам Харченко, их собственники готовы включиться в процесс. В зависимости от выбора места объем инвестиций составит 1,4... 2,4 млрд рублей, а окупятся они в горизонте 5... 7 лет.

В качестве одной из площадок под пятизвездник, рассматривается «Бобровый лог». Плюс к этому и у топ-менеджмента фан-парка есть собственные планы на расширение инфраструктуры. Так, здесь планируют построить спа-отель на 200 мест и спортивный апарт-отель.

Фан-парк ежегодно посещает до 500 тыс. человек. Плюс он регулярно принимает соревнования по горным лыжам, сноуборду и есть запрос от северных территорий. Так что, мы уверены, эти отели будут загружены», — говорит Константин Нестеров, руководитель фан-парка.

Спикер отметил, что большая часть посещений парка приходится отнюдь не на зиму, так что задачи развития круглогодичного туризма не стоит.

Наша цель — превратить „Бобровый лог“ из горнолыжного курорта в полноценный парковый проект», — добавил Нестеров.

Широкий взгляд

Среди проектов, представленных потенциальным инвесторам, были те, что планируется реализовать не только в крае, но и в других территориях, входящих в Енисейскую Сибирь. В частности, речь о Хакасии и Туве. Так, в разных районах Тувы предполагается создать туристско-логистический центр, санаторно-курортный комплекс, два гостиничный центра и туристско-рекреационный комплекс.

Человеческий и природный потенциал Енисейской Сибири крайне высок. Регион интересен и люди готовы к нам приезжать. А значит сфера гостеприимства способна стать одной из ключевых отраслей социально-экономического развития этих территорий», — отметила Юлия Верхушина.

Итогом этой инвестсессии «Миллиарда» и «Енисейской Сибири» стал большой интерес, который выказали собравшиеся в отношении представленных проектов. Многие из присутствовавших потенциальных инвесторов по окончании основных презентаций продолжили уточнять детали.

Работа по представленным сегодня проектам будет продолжена в рамках клуба „Миллиард“ и мы приложим все усилия, чтобы они нашли своих инвесторов», — сказал в заключении Андрей Перфилов.

В целом, в «Миллиарде» планируют провести целую серию инвестсессий по всем основным отраслям экономики, представленным в крае. В ряду прочего, на них будут представлены и проекты, курируемые КРЕС.