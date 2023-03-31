Красноярский край за год посетило около миллиона туристов

Это только официальные цифры. С учетом неофициального турпотока, их количество может быть в 2.. 2,5 раза больше.

За 2022 Красноярский край посетило 962,5 тыс. туристов, что на 7,2% больше, чем годом ранее. Об этом на недавней инвестсессии закрытого клуба «Миллиард» и Корпорации развития Енисейской Сибири, посвященной развитию туриндустрии, рассказала руководитель профильного регионального агентства Ольга Василенко.

По ее словам, эти данные основаны на статистике гостиниц края и иных мест размещения. С учетом же туристов, которые посещали край «дикарями», цифра может приблизиться к 2,5 млн.

«Основная масса этого потока — это деловые туристы. Но также мы видим высокую заинтересованность и в экотуризме. Например, нацпарк „Столбы“ в прошлом году посетило более 1 млн человек ,а природный парк „Ергаки“ — 140 тыс.», — говорит Василенко.

Основные ограничения полного использования туристического потенциала края лежат в сфере нехватки соответствующей инфраструктуры. Так, по данным агентства, на сегодня в регионе действует 210 классифицированных гостиниц и 458 коллективных средств размещения. Основная масса их — 40% — расположена в Красноярске, еще 10% приходится на юг края и по 5% — на Ачинск и Шарыповский район. Оставшиеся 40% распределены по территории кря. При этом, уровню трех звезд соответствует лишь 23% средств размещения, 11% имеют две звезды и по 7% у отелей с одной и четырьмя звездами. Пятизвездочная же гостиница в крае лишь одна. При этом, как рассказала Василенко, сославшись на данные собственников коллективных мест размещения, глубина бронирования на сегодня — это сентябрь.

По оценке руководителя агентства по туризму, если бы в крае хватало гостиниц и иной туристической инфраструктуры, способных удовлетворить спрос в том числе и по сервису, то размер турпотока в регион мог бы доходить до 5 млн человек в год.

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