Сценарии будущего, производственный пояс и развитие туризма

Клуб набрал обороты как площадка, объединяющая лидеров бизнеса, — сейчас здесь представители более 30 сфер экономики.

Резиденты закрытого клуба ведущих предпринимателей «Миллиард» активно участвуют в знаковых событиях и влияют на развитие экономики региона. Клуб набрал обороты как площадка, объединяющая лидеров бизнеса, — сейчас здесь представители 30+ сфер экономики.

Лучшее будущее для Сибири

Закрытый клуб «Миллиард» стал партнером Красноярского экономического форума, прошедшего с 1 по 3 марта.

— Мы решили, что, являясь партнерами КЭФ, должны усилить форум, организовав дискуссионную площадку. Сегодня очень сложно делать прогнозы на будущее, однако каждый ведущий предприниматель — это визионер, умеющий видеть завтра, просчитывать на несколько шагов вперед. Именно поэтому наш круглый стол был посвящен сценариям будущего Сибири, — отмечает Андрей Перфилов, учредитель закрытого делового клуба «Миллиард».

На круглом столе «Сибирь — сценарии будущего. Визионерство в новой реальности», организованном на КЭФ закрытым деловым клубом «Миллиард», обсуждалось будущее, которое начнется уже завтра.

В первую очередь эксперты размышляли о том, как будут меняться ключевые отрасли экономики региона и, собственно, какие из них станут таковыми. Модератором выступил Андрей Перфилов.

Пожалуй, это была самая предпринимательская площадка КЭФ, так как ее участниками стали действующие бизнесмены Красноярска. Итак, что нас ждет.

Анатолий Фомин, «Фабрика решений»

— Будущее Сибири за цифровыми технологиями, в том числе за новым «работником» — нейросетью. Через 10 лет Сибирь будет привлекать технологии в инновационные отрасли, в том числе в сектор потребительских товаров и услуг, развивать транспортно-логистические услуги, энергетику, автоматизированные производства и туризм.

Борис Сычев, директор по сертификации и аналитическим проектам ассоциации индустриальных парков России, модератор бизнес-школы «Сколково»

— Энергетика постепенно отказывается от угля и нефти и переходит на ветровую и солнечную энергию. Производство продуктов питания — от выращивания к синтезированию. За последние полтора-два года изменились логистические потоки с запада на восток. В логистику стали вкладываться крупные маркетплейсы. А образование уходит на цифровые платформы.

Глеб Покатович, первый вице-президент Центра стратегических разработок

— Ключевой вывод дискуссии следующий. Есть идеи и проекты, но поскольку бизнес далеко не всегда может или готов приступать к реализации, беря на себя все риски, нужно «дотаскивать» и проекты, и проблемы до системы госуправления.

Олег Матюшкин, основатель компании «Союзмашинжиниринг», резидент клуба «Миллиард»

— В силу географических и климатических особенностей любая предпринимательская деятельность, а особенно производственная, в Сибири обходится в разы дороже, и развитие будет недостаточным и скорее инерционным без государственной поддержки. В последнее время появились новые, более эффективные инструменты госучастия в создании среды роста бизнеса. Это движение навстречу бизнесу должно стать системным, от ситуативности мы должны перейти к стратегированию.

Владислав Авдеев, основатель «ТД «Сибирское молоко», резидент клуба «Миллиард»

— При росте населения к 2035 может возникнуть дефицит пищевых продуктов, производимых традиционным способом. От выращивания придется перейти к синтезу, в частности белка. Под это можно привлекать инвестиции, кадры и получать государственную поддержку.

Роман Гольдман, основатель холдинга Goldman Group

— Когда я 10 лет назад говорил, что Красноярский край станет житницей страны, мне никто не верил. Это случилось. Сейчас надо уходить в переработку. Яркий пример — рапс. Мы практически стали столицей рапса, но мало понимаем, зачем он нужен. Между тем в Китае из него делают масло, которое очень популярно. Мы продаем семечку за 10 рублей, а могли бы масло за сто.

Сюрпризом площадки стало участие в ней искусственного интеллекта. Сгенерированный спикер также поделился своим видением будущего Сибири. Однако его выводы несколько разошлись с мнениями реальных спикеров. Искусственный интеллект сделал ставку на развитие добывающей промышленности, упомянул логистику и энергетику и обошел вниманием сельское хозяйство.

Кейсы импортозамещения в производстве

Накануне КЭФ резиденты закрытого делового клуба «Миллиард» также приняли участие в дискуссионном событии издания «Деловой квартал» в Красноярске. Большой круглый стол был посвящен кейсам импортозамещения и созданию производственного пояса региона.

О том, как работает господдержка, на своем примере рассказал Павел Сачков, генеральный директор Сосновоборского завода металлоконструкций и резервуарного оборудования, резидент клуба «Миллиард».

Тем, какие возможности дает статус резидента «Сколково», поделился Артур Туманян, генеральный директор компании «Домавтоматика», резидент клуба «Миллиард».

О поиске «длинных» денег для развития производства и наращивания объемов рассказала Ольга Грош, генеральный директор ГК «Центр-Сварки», резидент клуба «Миллиард».

Олег Матюшкин, основатель компании «Союзмашинжиниринг», резидент клуба «Миллиард», затронул тему необходимости формирования стратегии развития производства на уровне региона и страны.

— Закрытый деловой клуб «Миллиард» объединяет десятки крупных компаний, значительная часть которых — производственники. Мы видим, что развитие региона лежит в области внутриотраслевых объединений. Только так можно сформировать меры поддержки по отраслям, меры, которые не оторваны от реального бизнеса. Второе — в рамках объединений внутриотраслевых можно делать инвестпроекты. К примеру, некоторые из резидентов «Миллиарда» зашли со своими проектами в «Енисейскую Сибирь». Крупный бизнес выступает одновременно и инвестором, и заказчиком для бизнеса среднего и малого, что и дает развитие как конкретной компании, так и отрасли, — подчеркнул Андрей Перфилов во время обсуждения на круглом столе.

Инвестиции в туристический кластер региона

Закрытый деловой клуб «Миллиард» совместно с АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» проведут большую инвестиционную сессию, посвященную проектам в области туризма. Событие состоится 29 марта на площадке СФУ и соберет 100+ участников. Предпринимателям в формате роуд-шоу будут представлены туристические проекты, которые потенциально интересны для инвестирования. Среди них гостиничные комплексы и турбазы, глэмпинги и инфраструктура природных парков.

Помимо презентации 13 проектов предпринимателям расскажут о ключевых направлениях развития туризма на территории региона. Ольга Василенко, руководитель агентства по туризму Красноярского края, даст полную информацию о топовых туристических маршрутах, потоках и показателях туристической привлекательности края, а также о мерах поддержки государства в этой сфере.