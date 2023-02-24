Турфирмы Красноярска могут получить гранты на проведение экскурсий

Иллюстрация: правительство Красноярского края

В агентстве по туризму края начнут принимать заявки от предпринимателей на участие в грантовом конкурсе. Средства можно направить на организацию бесплатных экскурсий в Красноярске и регионе.