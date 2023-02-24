Турфирмы Красноярска могут получить гранты на проведение экскурсий
В агентстве по туризму края начнут принимать заявки от предпринимателей на участие в грантовом конкурсе. Средства можно направить на организацию бесплатных экскурсий в Красноярске и регионе.
К участию приглашают туроператоров, турфирмы и некоммерческие организации, которые зарегистрированы в Красноярском крае. Заявку можно подать с 27 февраля до 28 марта по адресу: Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 101А. Все подробные условия конкурса размещены на сайте агентства по туризму.
Планируется, что в этом году бесплатные экскурсии смогут посетить 5000 человек — дети, молодежь до 35 лет включительно; лица, получающие страховые пенсии и граждане предпенсионного возраста; инвалиды, многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и ветераны труда.
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