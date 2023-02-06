В Красноярске открыли бронирование мест на лодочной станции

В Красноярске открыли бронирование летней стоянки для судов на лодочной станции. Всего там будет 129 мест.

В паблике лодочной станции сообщается, что будет 8 линий парковки и одна гостевая. Также предусмотрели плавучую заправочную станцию для судов, спуски к воде, освещение, видеонаблюдение и охрану, систему контроля и управления доступом.

Все работы по оборудованию новой лодочной станции должны закончить в мае этого года, к началу навигационного периода.

Напомним, строительство новой лодочной станции на Острове отдыха началось в июле 2022. Там оборудовали теплый охраняемый ангар , в котором владельцы маломерных судов могут хранить свою технику. Прилегающую к станции территорию благоустроят, оборудовав прогулочные дорожки, зоны отдыха для гуляющих, визит-центр и клубный дом с точкой общепита. Также здесь появится декоративный семиметровый маяк.

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У лодочной станции на Острове отдыха установили первый арт-объект В перспективе, помимо общей инфраструктуры и благоустройства, здесь появится еще и маяк.

В Красноярске на острове Отдыха к весне построят лодочную станцию

К весне 2023 на острове Отдыха в Красноярске появится лодочная станция. Она разместится около Дома спорта имени Дворкина.