Туризм Красноярского края может прирасти Монголией

В регионе побывала монгольская делегация, которой презентовали туристические возможности Енисейской Сибири.

Туристические возможности Красноярского края могут обогатиться за счет трансграничных туристических маршрутов по территории региона и Убурхангайского аймака Монголии. Такую возможность обсудили во время визита делегации этой страны.

В программы этих туров планируют включить посещение природных, культурных, исторических и архитектурных достопримечательностей, а также мероприятий событийного туризма.

Какие договоренности по итогу визита были достигнуты, пока не сообщается. Однако известно, что правительство Монголии объявило 2023-2025 «Годами посещения Монголии». Сейчас граждане РФ могут приезжать в эту страну без визы, если срок их пребывания в ней не превышает 30 дней.

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