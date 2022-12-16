Тропа Предков в Хакасии обзаведется новым визит-центром

В Хакасии строят визит-центр около Тропы Предков, — сообщили в пресс-службе туристского информационного центра РХ.

Согласно проекту, визит-центр будет выполнять информационную функцию как о пешем маршруте, так и в целом о территории «Ширинских озер». Кроме того, он будет заниматься экологическим и культурным просвещением посетителей.

Туристы смогут ознакомиться с природными особенностями, с историей, культурой, традициями местного населения, с местами проведения обрядов, правилами поведения на маршруте и в культовых местах.

В здании расположатся интерактивный экспозиционный зал, зона приема туристов с сувенирной лавкой, мини-кафе, санитарная зона.

Визит-центр предусматривает доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо прочего запланировано благоустройство прилегающей к визит-центру территории:

парковка для автомобилей,

установка освещения,

озеленение и ландшафтные работы,

обустройство санитарных зон,

мест для размещения и торговли.

Ожидается, что визит-центр «Тропы Предков» будет готов принять первых туристов к началу летнего сезона 2023.

После его запуска в эксплуатацию, подрядчики приступят к благоустройству самой Тропы предков.

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