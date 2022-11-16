Открылась регистрация на межрегиональный конкурс «Лидеры Енисейской Сибири»
Основная цель конкурса — поиск управленцев и квалифицированных специалистов для формирования кадрового резерва комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».
Конкурс «Лидеры Енисейской Сибири» проходит онлайн в период с 15 ноября по 15 декабря 2022.
Участвовать в конкурсе могут граждане России в возрасте 18+.
Основное требование — желание работать на крупных инвестиционных проектах на территории Красноярского края, Республик Хакасия и Тува.
На первом этапе необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса «Лидеры Енисейской Сибири» до 15 декабря 2022.
После регистрации будет сформировано уникальное резюме каждого участника.
Далее придется пройти тестирование по нескольким направлениям:
- управление проектами,
- цифровые навыки,
- ответственность,
- системное мышление.
За каждый блок участники получат определенное количество баллов, на основе которых будет определен выход в финал.
Список финалистов опубликуют 23 декабря 2022 на сайте «Корпорации развития Енисейской Сибири».
Финалистов включат в кадровый резерв КИП и будут рекомендовать для рассмотрения на вакантные должности подрядчиков и партнеров проекта.
Напомним, что в 2021 победителями стали 258 человек. Всего в конкурсе приняли участие 570 человек из Красноярска, Норильска, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Иркутска, Уфы.
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