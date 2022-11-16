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Открылась регистрация на межрегиональный конкурс «Лидеры Енисейской Сибири»

Открылась регистрация на межрегиональный конкурс «Лидеры Енисейской Сибири»
Иллюстрация: krskstate.ru

Основная цель конкурса — поиск управленцев и квалифицированных специалистов для формирования кадрового резерва комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».

#НОВОСТИ

Конкурс «Лидеры Енисейской Сибири» проходит онлайн в период с 15 ноября по 15 декабря 2022.

Участвовать в конкурсе могут граждане России в возрасте 18+.

Основное требование — желание работать на крупных инвестиционных проектах на территории Красноярского края, Республик Хакасия и Тува.

На первом этапе необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса «Лидеры Енисейской Сибири» до 15 декабря 2022.

После регистрации будет сформировано уникальное резюме каждого участника.

Далее придется пройти тестирование по нескольким направлениям:

  • управление проектами,
  • цифровые навыки,
  • ответственность,
  • системное мышление.

За каждый блок участники получат определенное количество баллов, на основе которых будет определен выход в финал.

Список финалистов опубликуют 23 декабря 2022 на сайте «Корпорации развития Енисейской Сибири».

Финалистов включат в кадровый резерв КИП и будут рекомендовать для рассмотрения на вакантные должности подрядчиков и партнеров проекта.

Напомним, что в 2021 победителями стали 258 человек. Всего в конкурсе приняли участие 570 человек из Красноярска, Норильска, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Иркутска, Уфы.

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Автор: Петр Савельев
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