Проекты, меняющие реальность: Русское поле

Рассказываем, как устроена гольф-индустрия в России и почему Красноярск с проектом гольф-поля в ландшафтном парке «Юдинская долина» может занять в ней достойные позиции.

Развитие гольфа зависит от экономического роста в принимающем регионе. Проще говоря, гольф-поля не строят в субъектах, которые не находятся в непрерывном развитии и не являются перспективными. Наличие гольф-клуба в регионе влияет на его привлекательность, как инвестиционную, так и туристическую. Это драйвер для развития сопутствующей инфраструктуры, также наличие гольф-поля обязывает иметь соответствующий уровень сервиса в регионе. Кроме того, гольф-клубы создают рабочие места и трудоустраивают прежде всего местных. А также дают возможность спортсменам тренироваться дома и становиться победителями всероссийских соревнований.

В России гольфа вроде бы и нет, а великолепные поля от лучших мировых гольф-архитекторов есть. И полей этих достаточно много.

Сейчас гольф-поля преимущественно находятся в центральной части России. Появление первого 18-луночного гольф-поля мирового уровня в центре Енисейской Сибири значительно изменит и усилит ландшафт гольф-индустрии в стране. О таких проектах совсем недавно мы могли только мечтать. Но благодаря вниманию руководства региона к гольфу, к победам юных красноярцев на всероссийских соревнованиях, благодаря желанию частных инвесторов вкладываться в строительство инфраструктуры для развития этого вида спорта ситуация меняется.

Место расположения — важный фактор

Гольф-поле ландшафтного парка «Юдинская долина» располагается на территории бывшей плодово-ягодной станции в Октябрьском районе Красноярска. С точки зрения планирования строительства такое расположение гольф-объекта — недалеко от города, в радиусе 30 минут езды на автомобиле — является одним из основных факторов успеха. Сложно представить, что в современных реалиях кто-то с удовольствием выделит полтора-два часа только на дорогу в одну сторону, потом еще несколько часов на игру в гольф и на обратный путь.

Уникальность природы — залог успеха

Гольф, как известно, зародился в продуваемой всеми ветрами Шотландии. Именно там появился неповторимый стиль гольф-дизайна под названием «линкс». Это когда все достаточно ровно, много песчаных ловушек, дюн и зарослей вереска. И рядом постоянно шумит суровое Северное море. Ну и ветер с ног сбивает, да и дождь идет практически все время — такой вот милый шотландский гольф-курорт. Но там родина гольфа, и это перевешивает все описанные выше «прелести». Поэтому едва ли гольф-путешественников можно напугать суровой сибирской природой, коротким сезоном и непогодой.

Еще один тип гольф-поля, встречающийся в нашей стране, — «паркленд». Именно в таком стиле строится «Юдинская долина». Название говорит само за себя — это так называемое «лесное гольф-поле». Его особенностями являются использование имеющегося естественного ландшафта, подчеркивание природной красоты, целостность композиции.

Гольф-поле будет представлять собой цепочку лужаек в естественном лесу и посреди многолетнего парка с минимальным вмешательством в ландшафт и рельеф. Отличительными признаками «Юдинской долины» будут узкие фейрвеи, окруженные лесом, множество больших деревьев и водных преград.

Чем интереснее рельеф, тем интереснее будет и само поле для игры. Енисейская Сибирь с ее многообразной природой может побороться за внимание гольф-путешественников. Гольф-объект станет драйвером развития нового направления туризма. Сибирь сможет предложить искушенному гольфисту не банальные маршруты на территории бескрайней тайги, древних легенд и будоражащих душу историй недавнего прошлого. Один из таких — круизы по Енисею из Красноярска. Такое путешествие — это возможность исследовать труднодоступный регион Сибири, побывать в гостях у малых народов Севера и местных старожилов и заглянуть на десятки и сотни лет назад, когда в этих суровых краях обживались люди.

Российское и мировое гольф-сообщество все время находится в поиске новых мест для игры. По большому счету, это дополнительный способ привлекать инвесторов в смежные девелоперские проекты на территории региона, будь то строительство гостиниц, апартаментов, ресторанов или другой инфраструктуры, которая необходима для развития как самого гольф-клуба, так и гольф-туризма и привлечения туристов в Красноярский край и регионы Енисейской Сибири.

С другой стороны, самое главное — эта инфраструктура будет доступна всем жителям региона. Спортсмены смогут тренироваться в домашнем регионе. А для жителей и гостей города гольф-клуб, окруженный всей этой прекрасной природой, станет идеальным местом для отдыха всей семьей, независимо от того, будете ли вы играть в гольф или просто прогуливаться и наслаждаться свежим воздухом и природой ландшафтного парка.