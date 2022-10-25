В реестр Енисейской Сибири зачислено три ООО и три ИП из Тывы

Подрядчики и поставщики были отобраны по итогам строительного форума, который прошел в Кызыле.

Одна из компаний — ООО «Олчей» — ведущая строительная организация Тувы, занимается строительством жилых и нежилых зданий по всей республике. Всего за период работы компания сдала в эксплуатацию 52 объекта.

Другая, компания «Бастион», занимается буровыми, электромонтажными и строительно-монтажными работами. В 2022 правительство РТ заключило соглашение с «Бастионом» по созданию нового производства инертных материалов: щебня, гравия и отсева на общую сумму 54,2 млн рублей.

Третья, ООО «Верба», реализовала крупный проект по строительству лесоперерабатывающего комплекса полного цикла в Кызыле.

Кроме того, заявки на вступление в реестр подали три ИП, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Тыва.

Напомним, одним из важных направлений деятельности Корпорации развития Енисейской Сибири является привлечение к реализации инвестиционных проектов представителей МСБ, зарегистрированных на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы. Для выбора надежных поставщиков и подрядчиков в помощь инвесторам создали специальный реестр, в котором на данный момент состоит 450 компаний.

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