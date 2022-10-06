Уровень воды в Енисее поднимут. Искусственно

Красноярская ГЭС увеличит водосброс до пиковых 2850 куб. м/с, — сообщает Енисейское бассейновое водное управление.

Планируется, что за счет увеличения потока от гидроэлектростанции уровень воды в Енисее поднимется на 80…100 см.

Изменение режима водосброса запланировано в период 25 октября…4 ноября 2022.

Подъем уровня воды будет наблюдаться с 8:00 утра 25 октября. С 4 ноября 2022 года уровень воды вновь понизится также на 80…100 см. Необходимо учитывать данную информацию при планировании своей деятельности в прибрежной территории в данный период», — говорится в сообщении.

По данным Енисейского БВУ, рекордно низкий уровень воды в реке в 2022 зафиксирован впервые за 76 лет с начала истории наблюдений. В июле 2022 ведомство сообщало об экстремально низкой водности на реках бассейна Верхнего Енисея на уровне 50…70% от нормы. Тогда же сообщалось, что в связи с низким уровнем воды навигация от Красноярска до Енисейска была приостановлена.

Принято решение, установить на период с 8 октября по 4 ноября 2022 режим работы гидроузлов: Красноярского — среднесуточными сбросными расходами: с 8 по 24 октября 2022 — 1900±50 куб. м/с. С 25 октября по 3 ноября 2022 в диапазоне 2700…2850 куб. м/с и поддержанием уровня воды по водпосту Красноярск не ниже 170 см для возврата флота. 4 ноября 2022 — 1900±50 куб. м/с», — сообщается в релизе Енисейского БВУ.

Ранее, Дмитрий Кириллов, руководитель Федерального агентства водных ресурсов, заявлял, что проблемы с движением крупных кораблей наблюдаются на участке в 300…400 км по руслу Енисея.

Водность притоков бассейна водохранилищ Енисейского каскада ГЭС в сентябре находилась в сентябре на уровне 58…86% ниже нормы.

Приточность в октябре 2022 в Саяно-Шушенское и Красноярское водохранилища сохраняется пониженной.

Сложности судоходной кампании из-за маловодья были отмечены и в других регионах Сибири.

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