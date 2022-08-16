Холодное лето 2022: заморозки в августе

Красноярск ожидают заморозки 17…19 августа, местами до –2 градусов Цельсия. И не где-то в Заполярье, а в Центральных и Южных районах края.

Температуры ниже нуля в Красноярске и южных районах региона в середине августа — явление редкое, как и обмеление Енисея.

Тем не менее, может случиться. Мнения синоптиков здесь расходятся, но даже +8 ночной температуры — достаточный стресс для метеочувствительных сибиряков.

Спасатели МЧС призывает красноярцев не забывать о правилах пожарной безопасности при использовании электрообогревателей и печей.

Читайте далее