Красноярцы сообщают о запахе фекалий в городе
Красноярцы снова чувствуют зловонный запах на улицах — жалобы поступают из разных районов города.
Горожане сообщают о запахе фекалий и канализации в Советском и Кировском районах, а также в мкрн. Северный и Покровка, — пишет «ТВК Красноярск».
В КРАСКОМе на запрос журналистов ответили, что
все работает в штатном режиме, аварий не зарегистрировано».
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