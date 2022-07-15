Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.07
58,25
58,34
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярцы сообщают о запахе фекалий в городе

Красноярцы сообщают о запахе фекалий в городе
Иллюстрация: wc35.ru

Красноярцы снова чувствуют зловонный запах на улицах — жалобы поступают из разных районов города.

#НОВОСТИ

Горожане сообщают о запахе фекалий и канализации в Советском и Кировском районах, а также в мкрн. Северный и Покровка, — пишет «ТВК Красноярск».

В КРАСКОМе на запрос журналистов ответили, что

все работает в штатном режиме, аварий не зарегистрировано».

 

Читайте далее

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске в районе Северного шоссе изменится схема движения транспортаВ Красноярске в районе Северного шоссе изменится схема движения транспорта
  • В нескольких районах Красноярска горячую воду отключат на 2 недели раньшеВ нескольких районах Красноярска горячую воду отключат на 2 недели раньше
  • Организаторы премии «Человек года» назвали дату проведения в 2022Организаторы премии «Человек года» назвали дату проведения в 2022
  • Железногорскую ТОСЭР расширят за счет дополнительной землиЖелезногорскую ТОСЭР расширят за счет дополнительной земли
  • Мэрия Красноярска зарезервировала землю под расширение СвободногоМэрия Красноярска зарезервировала землю под расширение Свободного
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.