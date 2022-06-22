Два лесоперерабатывающих предприятия оказались виноваты в задымлении поселка Таежный

Предприятия ООО «Дракон РТ» и ООО «ДПХ-12» в поселке Таежный складировали лесопильные отходы с нарушением природоохранного законодательства. Это наносило вред почве и могло привести к возгоранию.

Кроме того, у «ДПХ-12» отсутствовала необходимая документация на транспортировку и утилизацию опилок и горбыля. В результате предприятие оштрафовали на 200 тысяч рублей.

ООО «Дракон РТ» также привлекли к административной ответственности в виде штрафа — но уже в 700 тысяч рублей. Кроме того, нарушителю предстоит выплатить ущерб, причиненный почве, который составил 38,7 млн рублей.

Отметим, местные жители поселка Таежный Богучанского района неоднократно жаловались в Минэкологии края на сильное задымление и запах гари из-за возгорания отходов лесопиления на промплощадках, после чего инспекторы ведомства провели проверку лесоперерабатывающих предприятий.

При этом, как отметили в Минэкологии края, при проведении проверок ведомство столкнулось с сопротивлением бизнеса и нежеланием выполнять природоохранные требования.

«С такими нарушителями у нас разговор короткий: они либо будут работать по закону, либо не будут работать совсем. Вместе с тем отмечу, что министерство всегда открыто к диалогу и сотрудничеству. В случае отказа бизнеса работать по закону, мы будем действовать жестко», — рассказа Юлия Гуменюк, заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Добавим, внеплановые проверки прошли по согласованию с прокуратурой Красноярского края.

Ранее DK.RU сообщал, что Красноярск заволокло смогом от пожаров горящих лесов. Проверку качества атмосферного воздуха организовало управление Роспотребнадзора края.

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