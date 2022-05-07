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Красноярск накрыла песчаная буря. Горожан призывают быть осторожными

Красноярск накрыла песчаная буря. Горожан призывают быть осторожными
Иллюстрация: DK.RU

В МЧС по Красноярскому краю рекомендуют жителям города закрыть все окна и не выходить на улицу. Спасители просят красноярцев быть внимательными на улице.

#НОВОСТИ

Сильный ветер поднял пыль с улицы, из-за чего все небо потемнело.

Кроме того, в воздухе ощущается неприятный запах: частицы пыли смешались с песком, их гоняет ветер, поэтому дышать на улице тяжело.

Окна в квартирах горожан покрылись грязными пятнами из-за пыли.

DK.RU

Спасатели отмечают, что красноярцы должны быть внимательными, находясь на улице: есть опасность пострадать от падающих деревьев и сорванных ветром конструкций.

В МЧС при этом отметили, что на большей территории края задымление отсутствует. 

Отметим, в центральных и южных районах Красноярского края сегодня, 7 мая, наблюдается сильный и очень сильный юго-западный ветер с порывами до 20-25 м/с.

Добавим, аэропорт Красноярска работает в штатном режиме.

Ранее DK.RU сообщал,что Красноярск окутало дымкой из-за лесных пожаров. Очаги возгораний действовали во многих районах края. Для тушения некоторых из них пришлось задействовать авиацию.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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