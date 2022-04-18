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Из-за пала травы в Красноярске опять вредно дышать

Из-за пала травы в Красноярске опять вредно дышать
Иллюстрация: dk.ru

В пробах воздуха Красноярска превышены максимальные разовые концентраций взвешенных частиц и диоксида азота.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
18 апреля Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю провели мониторинг качества атмосферного воздуха в столице региона. По сообщению ведомства, содержание в пробах взвешенных частиц РМ2,5 превышено от 1,2 до 1,9 раза, диоксид азота — в 1,2 раза.
 
Причиной загрязнения воздуха стали палы травы в окрестностях Красноярска.
 
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Автор: Петр Савельев
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