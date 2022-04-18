Из-за пала травы в Красноярске опять вредно дышать
В пробах воздуха Красноярска превышены максимальные разовые концентраций взвешенных частиц и диоксида азота.
Глава надзорного ведомства написала в Instagram, что будет планировать график поездок по самым проблемным с точки зрения экологии местам. Пост активно начали комментировать жители Минусинска.
Опять тройка: Красноярск попал в мировой рейтинг самых грязных городов
Дымка над Красноярском начала собираться еще днем в пятницу, 14 февраля. К этому времени установилась теплая и штильная погода, а синоптики заранее объявили режим НМУ.
Красноярск снова затянуло «Черным небом», но экологи об этом молчат
С вечера 5 февраля в воздухе над городом отчетливо чувствуется запах гари, однако официальные датчики не показывают превышения допустимых значений.