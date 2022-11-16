«Любимая пекарня» взыскала с конкурента за использование бренда 0,5 млн рублей
Компания взыскала компенсацию с красноярского ООО «Пироежка» за незаконное использование зарегистрированного товарного знака.
В сентябре 2022 Арбитражный суд края принял два иска от ООО «Любимая пекарня», где истец требовал взыскать с ООО «Виктория» и ООО «Пироежка» по 1 млн рублей компенсации за использование товарного знака «Любимая пекарня» на входных группах, фасадах, вывесках и в торговых помещениях.
Использование ответчиками обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком является незаконным и нарушающим его исключительные права», — говорилось в иске.
Арбитражный суд рассмотрел все представленные документы и частично удовлетворил требования «Любимой пекарни». ООО «Пироежка» обязана будет убрать название со своей точки на улице Парижской Коммуны, а также выплатить истцу 0,5 млн рублей.
Заседание по поводу ООО «Виктория» состоится 6 декабря 2022.
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