С экс-топ-менеджеров банка «Канский» хотят взыскать 2 млрд рублей
Конкурсный управляющий лопнувшего банка «Канский» потребовал взыскать с бывших топ-менеджеров компании 2,132 млрд рублей убытков.
Арбитражный суд края заявление, принятое в рамках банкротного дела, оставил без движения до 1 декабря 2022 из-за недочетов, сообщает Regnum.
Попытка взыскать убытки предпринимается управляющим не первый раз, ранее, в конце октября 2022 список ответчиков пополнился еще одним фигурантом — Алексеем Подсохиным, совладельцем банка.
Управляющий просит взыскать
солидарно с Гавриловой С. А., Финк О. А., Шумеева В. Н., Пивоваровой А. Н., Кирилловой А. А., Потаповой М. Л., а также Подсохина А. Л. в пользу ООО КБ «Канский» убытки, причиненные выдачей безнадежных (фиктивных) кредитов в размере 1 461 144 025,69 рубля».
Помимо этого, с Гавриловой, Финк и Посохина конкурсный управляющий требует порядка 671 млн рублей, которые проходят как убытки из-за не отражения в учете банка «в достоверном объеме» средств, которые принимались от вкладчиков.
Напомним, банк был обанкрочен в феврале 2018.
По данным госкорпорации АСВ, на начало октября 2022 у банка «Канского» выявлены долги перед 589 кредиторами на общую сумму 2,62 млрд рублей.
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