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«Альфа-Банк» оштрафовали на 30 тыс рублей по жалобе красноярца

«Альфа-Банк» оштрафовали на 30 тыс рублей по жалобе красноярца
Иллюстрация: finance-sovetnik.ru

Житель Красноярска пожаловался на ОА «Альфа-Банк» в региональный Роспотребнадзор. Поводом стало повышение процентной ставки по кредиту. Кредитная организация выплатит штраф 30 тыс рублей

#НОВОСТИ

Красноярец обратился с жалобой увеличение процентной ставки по кредитному договору в региональное управление Роспотребнадзора. Мужчина заключил с банком кредитный договор, предусматривающий льготную процентную ставку при условии страхования жизни и здоровья заемщика.

Договор страхования красноярец заключил, а вот уведомить банк вовремя не успел. В связи с чем процентная ставка была увеличена с 8,49 % до 14,49 % годовых. Ежемесячный платеж, таким образом, увеличился почти на 10 тыс рублей.

Однако, согласно законодательству, неисполнение заемщиком обязанности по страхованию менее 30 календарных дней либо несвоевременное предоставление кредитору информации по уплате страховых премий не может являться законным основанием для принятия решения об увеличении размера процентной ставки, - посчитали в региональном Роспотребнадзоре.

АО «Альфа-Банк» привлечено к административной ответственности по ч 1 ст. 14.4 КоАП РФ в виде штрафа в сумме 30 тыс рублей. Позицию краевого Роспотребнадзора о незаконном увеличении процентной ставки поддержал арбитражный суд Москвы.

 

Автор: Петр Савельев
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