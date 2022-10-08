В Хакасии хотят обанкротить золотодобывающую артель через суд

В арбитражный суд Республики Хакасия поступил иск, ответчиком по которому выступает ООО «Артель старателей «Кречет».

На данный момент исковое заявление судом к производству не принято, — передает Regnum.

Иск поступил в базу арбитража 7 октября 2022, истцом выступает кемеровское ООО «Артель Восточная», заявившее о кредиторской задолженности в размере 7,12 млн рублей.

В ЕГРЮЛ компания-ответчик зарегистрирована с декабря 2015. Директор и владелец — Сергей Свириденко. По основному виду деятельности артель занимается добычей руд и песков драгоценных металлов. В активе г-на Свириденко также есть доли в двух компаниях с той же сферой деятельности — ООО «Партнерство-Юг» (Красноярск) и ООО «Геоголд» (Хакасия).

Напомним, срок действия моратория на возбуждение банкротных производств в России истек 1 октября 2022.

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